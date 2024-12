Boca presentó una millonaria oferta por Giuliano Galoppo, que podría convertirse en el segundo refuerzo

Después de haber cerrado la incorporación del chileno Carlos Palacios, Boca Juniors presentó una oferta para quedarse con el mediocampista Giuliano Galoppo. En el Xeneize reina el optimismo, debido a que el jugador busca su salida para sumar más minutos durante 2025. Además, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme gestiona el arribo de Alan Velasco.

La situación del volante ex Banfield Giuliano Galoppo es clara: Tras un año complicado en el San Pablo, donde no jugó todo el tiempo que deseaba, tanto el club como el jugador entienden que el objetivo para 2025 es llegar a una institución en la que tenga más rodaje. En un primer momento ese destino parecía ser el Santos, pero la negociación por un préstamo se cayó.

Giuliano Galoppo fue clave en Banfield, lo que le permitió pasar al fútbol de Brasil. /Foto: web

Ahí entra Boca, que no se durmió y presentó una oferta de 2.500.000 de dólares para comprar la mitad del pase. Cabe destacar que a mitad de año el Xeneize había realizado un intento por el mismo porcentaje de la ficha del futbolista, aunque en ese momento los 3.000.000 fueron insuficientes. Sin embargo, la negociación podría tener un final muy distinto, teniendo en cuenta que el elenco tricolor no ve con malos ojos recuperar parte de lo invertido por el jugador y venderlo o darlo a préstamo.

Según informó el periodista Martín Costa, el Consejo de Fútbol le consultó a Fernando Gago por el volante previo a presentar una oferta, y la respuesta del DT habría sido positiva. Si bien no es una de sus prioridades para el mercado de pases, al entrenador le interesaría.

Boca negocia con Dallas para sumar a Alan Velasco

Por otro lado, Riquelme y compañía aceleran para quedarse con otro mediocampista con buen pasado en el fútbol local. Se trata de Alan Velasco, una de las figuras de Dallas en la MLS. Si bien firmó renovó su contrato con la institución norteamericana hasta 2028, el deseo del futbolista sería vestir la camiseta de Boca. Por ese motivo, se presentará una oferta cercana a los diez millones de dólares.

Cabe destacar que las negociaciones no son nuevas, ya que vienen desde hace rato. El ex Independiente confesó los contactos con el club de La Ribera, hace algunos meses en ESPN: “No descarto ni afirmo nada respecto a Boca. Es un poco el hecho de ir viendo qué pasa. Hubo contactos con Boca. La negociación existió. Pero yo en ese momento no jugaba porque estaba lesionado, solo entrenaba. Yo le dije a Dallas que si a ellos le servía, yo estaba predispuesto a salir. Finalmente, no se dio”