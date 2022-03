Boca no tiene paz: el posteo de Almendra sobre la lealtad, la palabra que Benedetto tiene tatuada

Boca no tiene paz y las redes sociales fueron el escenario del nuevo capítulo. Después de las duras declaraciones de Darío Benedetto, Agustín Almendra redobló la apuesta y le contestó al delantero, sin nombrarlo pero con un sugerente posteo.

“Lealtad”, es la palabra que Benedetto se tatuó en su cabeza y fue la que utilizó Almendra para subir una historia en su cuenta de Instagram: “En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene”.

¿Qué dijo Benedetto sobre la situación de Almendra en Boca?

Cuando el plantel de Boca llegó a Córdoba para disputar este miércoles el partido de Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario, Darío Benedetto habló con la prensa y fue muy duro con Agustín Almendra: “El plantel está muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más”.

“El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”, agregó el delantero de Boca.

Benedetto, además, respaldó la decisión que tomó Sebastián Battaglia: “El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más. Era algo que tenía que pasar… Creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta. Creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”.