Boca: mientras esperan por Cavani, el paraguayo Romero rescindió contrato y dio un portazo

Está confirmado, el mediocampista paraguayo Oscar Romero aceptó rescindir el vínculo que lo ataba a Boca Juniors y no seguirá en el club. El ex San Lorenzo acordó las condiciones del adiós, se despedirá de sus compañeros en las próximas horas y evalúa la posibilidad de irse a jugar al exterior.

La salida de uno de los gemelos Romero estaba cantada desde hace semanas, aunque restaba la información oficial del club. Boca ya logró destrabar el asunto y el volante creativo de la Selección de Paraguay no se calzará la camiseta azul y oro la próxima temporada.

Blondel y Janson, a punto de cumplir el sueño en Boca

En tanto, el lateral derecho Lucas Blondel y el extremo Lucas Janson expresaron sus sensaciones al ser presentados formalmente como refuerzos de Boca Juniors, de cara al segundo semestre de la temporada futbolística.

Los jugadores exhibieron su conformidad en la sala de prensa de la Bombonera, en la que contestaron el requerimiento de la prensa, flanqueados por el presidente Jorge Amor Ameal.

“Sé que se trata de una oportunidad única. Lo afrontaré con alegría y con la responsabilidad que se merece”, dijo Blondel, de 26 años y que proviene de Tigre, entidad que recibió 1,8 millones de dólares, aproximadamente, por la transferencia.

“Uno como jugador siempre tiene la obligación de hacer lo que pide el técnico (Jorge Almirón) en el lugar que sea en la cancha”, aseguró el marcador de punta, formado en Atlético de Rafaela.

Blondel argumentó estar “en un momento bueno, con muchas ganas de vestir esta camiseta, sabiendo lo que representa”.

Edison Cavani, muy cerca de llegar a Boca tras su paso por el fútbol español. / archivo

Por su lado, el olavarriense Janson resaltó: “La realidad es que uno cuando llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas”, consideró el jugador que procede de Vélez Sarsfield.

“La realidad es que no tengo problemas en jugar en cualquier lugar de la cancha. Quiero estar en el once principal, depende del DT. Me siento cómodo en todos los lugares de la cancha, no tengo drama”, puntualizó el atacante de 28 años.

“Cuando mi representante me llamó hice todo lo posible para que la oportunidad se concrete. Estoy muy contento de haber llegado a Boca”, resumió Janson.

En tanto, El arquero Leandro Brey extendió su contrato hasta diciembre de 2027. El guardavallas, de 21 años y formado futbolísticamente en Los Andes, tendrá una cláusula de rescisión, estipulada en 15 millones de dólares.

Cavani, muy cerca de sumarse a Boca

La novela de la llegada del delantero uruguayo Edinson Cavani a Boca Juniors entró en una etapa de definición y todo indica que será con final feliz, como esperan Juan Román Riquelme, vicepresidente del club de la Ribera, y todo el mundo Boca.

Se espera que en las próximas horas, Cavani firme su desvinculación con el Valencia de España, en donde tiene un año más de contrato por un valor a cobrar de 3 millones de euros. El arreglo sería por alrededor de 1,5 millones.

En esa línea, el “Matador” viajará a Uruguay para luego trasladarse a Buenos Aires, con el objetivo de cumplir con la revisón médica y la firma de su ficha que lo unirá a Boca.

Cavani, figura de la Selección de Uruguay. / archivo

En las últimas horas, el prestigioso diario deportivo francés L’Equipe afirmó que el ex PSG “ha dado su consentimiento en principio para incorporarse al mítico club argentino Boca Juniors. Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros”.

Del lado del “Xeneize”, todo está arreglado entre el representante del atacante de 36 años, su hermano Walter Gugliolmone. Los integrantes de la secretaría de fútbol piensan en un contrato por 18 meses y un salario que estaría a la altura del jugador que más gana en el plantel, que es el capitán Marcos Rojo, quien volvió a practicar junto a sus compañeros tras un par de lesiones.