Boca: las redes sociales no perdonaron el blooper de Agustín Rossi y aparecieron desopilantes memes

Que Agustín Rossi es un gran arquero no cabe dudas. Por algo cubre los tres palos de Boca Juniors. Pero que recurrentemente comete errores que desenfocan al hincha tampoco es novedad. En la noche de Cali, en la derrota ante el Deportivo por Copa Libertadores, el guardametas no tuvo su mejor partido y las redes sociales no se lo perdonaron.

Un despeje que no fue y que dejó mano a mano a un rival, un pelotazo a cualquier parte que desencadenó la furia de su compañero Fabra y un par de acciones más que no convencieron a los simpatizantes, provocaron memes al por mayor con el nombre del golero a la cabeza.

Todos cuando Rossi le pifio a la pelota y casi viene el gol de Cali: pic.twitter.com/IzB8ZuuN5J — BOCA JUNIORS (@Quiroga12_) April 6, 2022

Rossi en los penales // Rossi cuando le dan un pase atrás pic.twitter.com/DDJ8uEMyew — Fan de Desabato 🏟️ (@fandelchavit0) April 6, 2022

Dió lo veo a esto y digo cuando estaba yo en Boooca no pasaba esto, te acordas cai que lindo el futbol, teniamo a cani y a a a gatti que sacaba todo este rossi que saca? El ticket en la panadería saca pic.twitter.com/rV9G2wHZAH — Tendencias en la Scaloneta 🇦🇷 (@tendenciasfutar) April 6, 2022