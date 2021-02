Boca lanzó su canal de televisión y Mario Pergolini aprovechó para dejarle un mensaje a River

Boca lanzó este lunes su canal de televisión llamado “Boca TV” y el primer entrevistado fue el generador de la idea, Mario Pergolini, quien además es el vicepresidente de la institución.

En la nota el conductor y creador de Vorterix aprovechó para hablar de su relación con el xeneize y del triunfo ante Newell’s por la segunda fecha la Copa de la Superliga, pero también aprovechó para dejarle un mensaje “por arriba” a River.

“Lo importante es que Boca ganó... Mirá, hoy leí que... ja, ja ya me iba a empezar a quejar. ¿Primera victoria de 2021? Empatamos uno, ganamos el otro, venimos de ganar dos campeonatos. Pero bueno, nos exigen lo que podemos dar. Ser el más grande significa que te exijan y te exijan. A los otros no les exigen porque no serán grandes” , tiró el conductor. Y agregó que vio el encuentro ante la Lepra pero que “no había mucho para ponerse nervioso” y que “están contentos con lo que se logró hasta el momento”.

“Estamos contentos con lo que se logró hasta el momento”, subrayó, en alusión a los títulos obtenidos por Boca en la Superliga 2019/2020 y en la Copa Diego Maradona. El lunes resultó la eliminación a manos del Santos en la semifinal de la Copa Libertadores pasada.