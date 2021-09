Bicicross: el Pre Argentino BMX calentó la pista del Parque San Martín

El pasado domingo se sintió la adrenalina de la vuelta a las pistas y con uno de los torneos más importantes del año, el Pre Argentino. Organizado por la ACBIM de nuestra provincia, hace de telonero para el Campeonato Argentino que recibirá a los mejores pilotos los días 3, 4 y 5 de septiembre.

Dentro de la pista, las categorías más grandes entregaron un gran espectáculo de emoción y velocidad. Franco Scaccia, la promesa de nuestra provincia, logró el primer lugar en la máxima división disputando las cuatro mangas ante otras dos promesas nacionales, el cordobés Federico Capello y Francisco Sánchez.

El piloto mendocino destacó: “Los resultados me hacen saber que estamos preparados. Estoy muy agradecido con toda la gente de Mendoza y nuestro club, esto hace que los ánimos estén en un nivel muy alto “.

En la categoría novicios de 17, la experiencia de Agustín Galiotti primo y se llevó el certamen de punta a punta ante rivales directos como Joaquín Salum, Agus García, Adriano Reyna, Fran Santibañez, Alan Funes e Ignacio Letard. En tanto Mauricio Ruarte dominó la categoría de cruceros.

Las damas también protagonizaron una de las mangas más interesantes con Julieta Contreras, Angelina Tasara y Micaela Muñoz, ganadora del Pre Argentino.

Juli Contreras, Mica Muñoz y Angelina Tasara, las damas más veloces de la pista. / Gentileza.

Ignacio Kaul, presencia estelar

Palpitando lo que será la vuelta a las pistas más importante desde que comenzó la pandemia, el Director Técnico de la Selección Argentina de Bicicross presenció atentamente todas las categorías y dio su impresión de cara al Argentino: “Como espectador, ex deportista y entrenador de la selección me genera muchísimas sensaciones buenas. Por un lado ver el bicicrós en pista, que tiene un show particular y es muy lindo, pero también como técnico empezar a trabajar con los pilotos de semilleros y que trabajos podemos hacer con ellos”

El entrenador no omitió su emoción para ver el Campeonato Argentino este fin de semana: “Será muy competitivo, vienen chicos que hace mucho no compiten. Siempre el pre argentino te llena de expectativas y creo que será muy lindo y competitivo”

Próxima parada, Campeonato Argentino

El viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de septiembre los mejores pilotos del país estarán presentes para la primera fecha del máximo certamen. La entrada tendrá un costo de $500 por persona el bono por los tres días o una jornada por una jornada individual. Las pruebas serán el viernes desde las 14hs, el Argentino desde las 10hs y el Open del día domingo, desde las 11hs.

Todos los resultados

Camicleta

- 1er lugar: Matías Bugiolachi

- 2do lugar: Valentina Ponce

Escuelita 4/5 años

- 1er lugar: Santino Marabini

- 2do lugar: Máximo Ruiz

- 3er lugar: Ludovico Noha

- 4to lugar: Ignacio Muñóz

Escuelita 6 años

- 1er lugar: Ian Aybar

- 2do lugar: Santino Ponce

- 3er lugar: Nicolás Morco

- 4to lugar: Tomás Aranguez

- 5to lugar: Franco Sad

- 6to lugar: Apolo Kralj

Escuelita 7 años

- 1er lugar: León Portugal

- 2do lugar: Franchesco Iribarren

- 3er lugar: Lupez Juarez

- 4to lugar: Felipe Cordoba

- 5to lugar: Aquiles Stella

Novicios de 8 años

- 1er lugar: Josué Torres

- 2do lugar: Bernardo Zumer

- 3er lugar: Bastián Ponce

- 4to lugar: María Escardini

- 5to lugar: Benicio Gardey

- 6to lugar: Juan Cruz Frank

- 7mo lugar: Isabella Elizondo

Novicios de 9 años

- 1er lugar: Gaspar García

- 2do lugar: Santino Torres

- 3er lugar: Tobias Majul

- 4to lugar: Bianca Kralj

Expertos de 9 años

- 1er lugar: Agustín Bugiolachi

- 2do lugar: Agustín Sepulveda

- 3er lugar: Ciro Ruiz

- 4to lugar: Lautaro Maidana

- 5to lugar: Máximo Escardini

Novicios de 10/11 años

- 1er lugar: Felipe Tamborini

- 2do lugar: Olivia Campos

- 3er lugar: Valentino Boccolini

Expertos de 10/11 años

- 1er lugar: Valentino Santy

- 2do lugar: Leonel Miglioli

- 2er lugar: Stefan Torres

Expertos de 12 años

- 1er lugar: Frank Marcos

- 2do lugar: Mateo Mellado

- 3er lugar: Tiago Muñoz

- 4to lugar: Valentino Dibella

Damas de 15 años

- 1er lugar: Micaela Muñóz

- 2do lugar: Julieta Contreras

- 3er lugar: Angelina Tasara

Novicios de 15/16 años

- 1er lugar: Ignacio Travaglini

- 2do lugar: Agustín Núñez

- 3er lugar: Juan Cruz Riveros

- 4to lugar: Federico Nuñez

Cruceros

- 1er lugar: Mauricio Ruarte

- 2do lugar: Mauricio Muñoz

- 3er lugar: Carlos Santibáñez

- 4to lugar: Gustavo Kralj

Novicios de 17 años

- 1er lugar: Agustín Galiotti

- 2do lugar: Francisco Santibáñez

- 3er lugar: Ignacio Letard

- 4to lugar: Joaquín Salum

- 5to lugar: Alan Funes

- 6to lugar: Adriano Reyna

- 7mo lugar: Agustín García

Junior

- 1er lugar: Franco Scaccia

- 2do lugar: Francisco Sánchez

- 3er lugar: Federico Capello