Bessone y Der Ohanessian volvieron a correr

Las trayectorias de Ernesto “Tito” Bessone y Gustavo Der Ohanessian tuvieron un nuevo episodio el fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En ese circuito, la Fiat Competizione disputó la sexta carrera de la temporada 2021 y ambos se hicieron presentes para correr.

No solo fue por diversión, sino que fueron muy competitivos y pelearon en las primeras posiciones. El sábado en la primera carrera, Gustavo Der Ohanessian se quedó con la victoria mientras que “Tito” Bessone peleó por el podio en las dos carreras y pudo concluir tercero el domingo.

“No me imaginaba que iba a estar corriendo en 2021 y encima corriendo con Gustavo Der Ohanessian con quien hemos compartido muchos años de automovilismo y con mi hijo más chico, Figgo de 17 años. Va a quedar siempre para el recuerdo el fin de semana así que muy feliz”, contó “Tito” Bessone sobre su experiencia.

Bessone y Der Ohanessian, dos pasiones interminables Carburando

En tanto, Der Ohanessian comentó sobre su participación después de siete años. “La verdad es que no nos retiramos nunca. El hecho que no corramos no quiere decir que sigamos vigentes o activos. Yo me acuerdo que “Tito” venía a correr con Ernesto padre y ahora lo viene haciendo con el hijo. Feliz de compartir con él un autódromo porque hicimos casi todo el ascenso juntos”.

Mirá la entrevista con Carburando: