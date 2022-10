ernardo Llaver estuvo este miércoles en Carburando Radio y contó cómo vivió lo sucedido el fin de semana pasado donde el equipo Chevrolet de TC2000 no se hizo presente en la fecha de Alta Gracia.

“Cuando iba en viaje nos comunicaron que estaba todo complicado por el paro de mecánicos y me pidieron que pegue la vuelta. Después no hubo mucha más información. Un reclamo de los mecánicos y no se pudo solucionar”, explicó Berni.

Berni Llaver en Carburando Radio: “No se si vamos a ir a la última carrera del TC2000″

¿Cómo será el futuro?

Por su parte, Llaver habló del futuro que lo ve incierto tras la decisión de la marca de no continuar en el TC2000. “Ahora con un panorama más claro que el equipo no va a seguir el año que viene. No se si vamos a ir a correr a la última carrera. Lo veo difícil”.