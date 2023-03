Benzema criticó la decisión de los premios The Best y Messi le contestó con una contundente historia

El pasado lunes 27 de febrero Lionel Messi se hizo con el premio The Best al mejor jugador del mundo, debido a su increíble participación en el Mundial Qatar 2022, que culminó con el soñado título que alegró a todo el país.

Segundo en la clasificación quedó el francés Kylian Mbappé y tercero su compatriota Karim Benzema, que no se hizo presente en la gala, ya que el Real Madrid decidió que sus futbolistas y el entrenador Ancelotti no asistieran debido a los compromisos futbolísticos que tienen en el horizonte.

Benzemá desafió a Messi y el argentino respondió (AP)

Lo cierto es que Benzema decidió atacar la decisión del galardón en su cuenta de Instagram, donde posee más de 66 millones de seguidores, y colocó una historia en la que se podía observar el mensaje de un fan que ponía todos los logros durante la etapa de elección para el premio.

En una de las imágenes se detallaba todos y cada uno de sus méritos en 2022: goles, asistencias, títulos, premios y récords.

La historia de Karim Benzema

La contundente contestación de Lionel Messi

A raíz de esta especie de protesta del siempre polémico Benzema, Lionel Messi decidió utilizar también el formato historia de su cuenta de instagram en represalia por lo publicado por su colega.

Sin escribir ni una sola palabra, Messi decidió compartió dos imágenes besando la Copa del Mundo, que es lo que lo llevó a volver a quedarse con un galardón que premia lo mejor del fútbol y que en las votaciones participan los capitanes de las diversas selecciones que participan en las competencias FIFA y los entrenadores de estas. Además, son invitados periodistas especializados de todo el mundo.

La historia de Lionel Messi

Recordemos que Benzema no solo no pudo disputar ni un solo minuto en los mundiales del 2018 (donde ganó su país, pero él no fue convocado) y tampoco el de 2022 (donde una lesión lo dejó marginado) y ni siquiera asistió a la ceremonia de premiación en su país. De hecho, tampoco fueron ninguno de los integrantes del plantel del Real Madrid, siendo Emilio Butragueño (director de relaciones institucionales) su único representante en la gala.