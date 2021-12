Benjamín Ocampo, el pesista mendocino que logró la medalla de bronce en el Campeonato Argentina y fue convocado a la Selección Nacional

“No esperaba esta convocatoria; estoy muy feliz”.

Después de muchos años un mendocino vuelve a ser convocado a la Selección Argentina de pesas. Se trata de Benjamín Ocampo, de 16 años, oriundo de Guaymallén, quiene desde hace muy poco tiempo entrenaba bajo la órdenes de Marcelo Gandolfo, junto a quien logró la medalla de bronce en el Campeonato Argentino disputado en el Cenard. Allí, Ocampo en la divisional de 73kg en cadetes Sub 17, logró imponerse en el arranque con muy buenas marcas, pero un par de sus intentos fueron dados nulos por el jurado en envión y terminaron frustrando su lucha por el título.

Igualmente Ocampo logró buenas marcas y terminó peleando mano a mano por el segundo puesto.

“No fue mucha la diferencia del campeón con mis marcas. Fueron sólo dos kilos, pero la verdad, es que me puse un poco nervioso, pero en definitiva me fue muy bien el campeonato, donde logré subir al podio”, señaló el pesita que se inició hace 5 años, bajo la conducción del ex peso pesado de la harterofilia mendocina, José “Pepe” Peña.

Benjamín ha sido convocado para integrar la Selección Argentina Sub 17, que competirá en Uruguay desde el 10 al 13 de diciembre en el histórico campeonato Rioplatense.

-¿Esperabas una convocatoria tan rápida a la Selección?

- La verdad que ha sido realmente inesperado, porque no había tenido contacto con la Federación Argentina desde hace mucho tiempo y, la verdad no me esperaba que me llamaran. Después del Nacional mi entrenador, el Pato Gandolfo, me dijo “preparara porque me iban a llamar. La verdad, tuvo razón, me llamaron

-¿Cómo y cuándo comenzaste a entrenar con las pesas?.

- Hace 5 años que hago levantamiento de pesas y empecé cuando era chiquito. El tío de una compañera de la escuela, José Peña, daba levantamiento en el gimnasio Pesari y con y un amigo empezamos a ir. Al principio no me gustó mucho, pero despúés me fui enganchando y tengo que decir, que es un deporte hermoso.

- Habías tenido contacto con la Federación Argentina.

-En el 2019 desde la Federación Argentina me invitaron a un campus en San Luis. Fueron tres días, donde estuvieron entrenadores de la Selección Argentina y me tuvieron en cuenta.

Después empezó la Pandemia y los entrenadores nos mandaban las cosas por zoom y luego cada gimnasio te tenía que dar los materiales. Como mi entrenador tuvo un problema, yo quedé fuera de todos los contactos.

-Pero no perdiste las ganas de entrenar por lo visto.

- No, nos fuimos a otro gimnasio y además tenía un amigo cercano que entrenaba con el Pato Gandolfo y después empezamos a entrenar con él. Teníamos un lugar muy chiquito y yo les ofrecí a Marcelo utilizar el taller de mi abuelo. Como el no podía trabajar por la Pandemia seguimos entrenando ahí, hasta encontramos otro lugar para entrenar.

-Otro gimnasio

-Sí, a Maipú con otro entrenadores y después el Pato Ganfolfo hizo un torneo que fue clasificatorio para el Argentino y fue por zoom con jurados y directivos de la Federación Arentina y allí dí las marcas para el Nacional. Después algunas semanas antes del Argentino decidí irme junto con unos amigos a entrenar definitivamente con Gandolfo.

-Tenés un buen apoyo de tus padres

-Sí, la verdad que sí. Cuando llegó la convocatoria para la Selección yo no estaba en mi casa y mi mamá (Claudia) me llamó y me dijo que tenía una sorpresa. Cuando llegue nos pusimos los dos a saltar de alegría. Mi papá (Marcelo) también está feliz.

- La verdad es que es un gran avance.

-Sí, en el Argentino mejoré el arranque en 3 kilos. Bueno.

- ¿Qué expectativas tenés para este torneo?

- Mi entrenador me dijo que vaya, disfrute y haga lo que se. Lo que tenga que hacer y no me presione.