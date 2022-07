Benedetto rompió el silencio y confirmó la pelea con el consejo de Boca: “Amagamos con no concentrar por la Copa”

Boca Juniors sufrió una dura eliminación por penales ante el Corinthians brasilero por la Copa Libertadores y Darío Benedetto fue uno de los responsables que aquella triste noche. Durante la tarde de este miércoles, el delantero rompió el silencio y contó todos los detalles acerca de los rumores que circundan a la institución.

“Fueron días difíciles. Quedar afuera de una Copa, errando dos penales, Seba que se fue. Lo que rescato es el grupo muy unido, hemos pasado estas situaciones anteriormente, pero sabemos lo que significa Boca y hay que levantar cabeza”, comenzó el goleador en dialogo con ESPN.

Luego se refirió a la noche fatídica de Copa Libertadores y todas las versiones que rodearon al tema: “No estaba enojado, tenía ganas de salir a comerme el mundo, era una fase eliminatoria, por Copa, fue eso, una arenga. No fue un mensaje para nadie y lo aclaré con las personas con las que tenía que aclararlo. Les quise mojar un poquito la oreja a los jugadores”, aseguró el Pipa sobre su polémica arenga.

Uno de los pasajes que más enfureció a los hinchas de Boca fue el tema de los premios, ya que según las versiones los jugadores querían cobrar un premio el Consejo de Fútbol se los negaba. Tras un titubeo previo, Benedetto confirmó que estuvieron a punto de no concentrar por estas diferencias: “Amagamos con no concentrar. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión”, afirmó.

Sobre el final de la nota, Darío contó como vivió los minutos posteriores de su eliminación: “En una semana pasaron muchas cosas. El primer penal errado me amargó, pero soy delantero y tengo que pensar en la que sigue. En la tanda pedí patear y cuando lo erré tuve una bronca tremenda. Por eso me dolió mucho quedar afuera”. “Esa noche, después del partido, dormí a las 7.30 de la mañana, con bronca, mucha bronca. Pensaba, miraba al techo, no lo podía creer. Tuve la clasificación y no la pude aprovechar”, cerró.