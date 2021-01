Kevin Benavides y la consagración: “Luché, batallé cada día por este momento y es increíble”

La bandera argentina está en lo más alto dentro de la categoría motos del Dakar 2021, ya que Kevin Benavides se coronó campeón tras llegar segundo en la última etapa.

“Me cuesta hablar pero estoy muy feliz, realmente era mi sueño y ahora pude lograrlo. Hace muchos años que vengo buscándolo y pocas personas saben por lo que uno tiene que pasar y entrenar, sacrificarse, dejar cosas para lograr esto”, contó Benavides luego de cruzar la meta.

Sobre la etapa que le puso punto final a la competencia, dijo: “Fue muy difícil y me tuve que poner a abrir pista, es más, pensé que se podría llegar a complicar. Me enfoqué mucho en hacerlo bien y al final no quería pensar en nada hasta cruzar la meta”.

Y luego contó: “En el kilómetro 14 ni bien arrancamos tuve un problema con un waypoint y creí que había perdido uno o dos minutos. Después, en el km 50, los de adelante hicieron un error en un waypoint, engancharon un valle antes y había que ir a otro valle y en ese momento fue muy difícil decidir el no seguir la huella de los demás. Me dije a mí mismo está mal, enganché un valle más adelante y ahí empecé a abrir yo. En ese momento di el 110%”.

A su vez, Benavides analizó cómo fue la carrera: “Fue una carrera que como todos vieron tuvo muchos altos y bajos. Hubo días que íbamos adelante, otros que íbamos más atrás. Cometí errores como todos, creo que es imposible decir que se puede hacer un Dakar perfecto, siempre puede pasar algo”.

“Creo que lo más importante es poder llevar una cierta tranquilidad, confiar en uno mismo, navegar bien que es la clave sobre todo en esta edición que sin dudas, no porque lo haya ganado yo, pero fue el más difícil desde la navegación y fue una locura día a día como cambió todo. Quería hacer historia, quería dejar el nombre en lo más alto del Dakar. Como sudamericano también es un orgullo y un honor. Era mi sueño y lo logré”, continuó.

También, el piloto de la Honda N°47 destacó el apoyo de toda su familia: “Mi familia es fundamental para mí. Realmente hacen todo por mí, mi hermano también es un soporte muy grande, él no pudo terminar esta carrera pero esto es para él también, sabe que juntos lo logramos. Gracias a todos los que estuvieron al lado mío, ellos saben lo que trabajamos, lo que luchamos”.

Y concluyó: “Ser el primer sudamericano en ganar un Dakar en motos era mi sueño de hace muchos años, luché, batallé cada día por esto y este momento es increíble. Gracias a todos los que me dieron fuerzas y me apoyaron en este tiempo”.