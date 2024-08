Basquet de Mendoza: fixture y sistema de campeonato del Clausura de la Superliga

Doce equipos jugarán el Torneo Clausura de la máxima categoría del basquetbol de la provincia de Mendoza. Doce equipos que tendrán distintos objetivos. ¿Candidatos? Y en el pelotón de arriba sobresalen Rivadavia (actual campeón); Anzorena; Municipalidad de San Carlos; Godoy Cruz; Macabi; Atenas; San José y Regatas. Permanencia: Murialdo; Capital; Atlético Club San Martín y Municipalidad de Luján de Cuyo.

En la primera fase jugarán todos contra todos a una rueda. El clásico de barrio entre Atenas y San José será en la tercera fecha en la cancha del Santo. Finalizada esta primera fase, jugarán los seis primero la Zona Campeonato (todos contra todos a dos ruedas y con arrastre del 100% de los puntos); los últimos seis, jugarán la Zona Reclasificación (todos contra todos a dos ruedas y con arrastre del 100% de los puntos).

¿Quiénes jugarán los playoffs de Cuartos de Final?

Todos los equipos que jueguen la Zona Campeonato estarán en los playoffs de Cuartos de Final. Definirán su lugar: del primero al sexto. En la Zona Reclasificación, el primero y segundo, se meterán en playoffs y ocuparán el séptimo y octavo lugar. El noveno, se despedirá de la competencia. El décimo y décimo primero jugarán una serie reválida al mejor de tres partidos. El ganador, permanecerá en la categoría, el perdedor jugará una reválida con el subcampeón del Nivel UNO. El último, perderá la categoría directamente.

Rivero, el base histórico de Atenas Sport Club vuelve a su casa. / Gentileza.

¿Cómo serán los cruces de playoffs de Cuartos de Final)

Se jugarán al mejor de tres partidos, con ventaja de localía para el mejor ubicado: 1 vs. 8; 2 vs. 7; 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Siempre jugarán el mejor ubicado, contra el de peor ubicación finalizada la segunda fas del certamen.

Luego, será el turno de Semifinales al mejor de tres partidos y luego la gran Final. El campeón, tiene derecho a jugar la gran final del año.

FECHA 1

Municipalidad de San Carlos vs. Godoy Cruz

San José vs. Anzorena

Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Macabi

Leonardo Murialdo vs. Atenas Sport Club

Atlético Club San Martín vs. Mendoza de Regatas

Capital vs. Rivadavia

FECHA 2

Anzorena vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Godoy Cruz vs. Leonardo Murialdo

Atenas Sport Club vs. Capital

Rivadavia vs. San José

Macabi vs. Atlético Club San Martín

Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de San Carlos

FECHA 3

Municipalidad de San Carlos vs. Leonardo Murialdo

Capital vs. Godoy Cruz

Atlético Club San Martín vs. Anzorena

Mendoza de Regatas vs. Macabi

San José vs. Atenas Sport Club

Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Rivadavia

FECHA 4

Atenas Sport Club vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Rivadavia vs. Atlético Club San Martín

Macabi vs. Municipalidad de San Carlos

Leonardo Murialdo vs. Capital

Godoy Cruz vs. San José

Anzorena vs. Mendoza de Regatas

FECHA 5

San José vs. Leonardo Murialdo

Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Godoy Cruz

Macabi vs. Anzorena

Municipalidad de San Carlos vs. Capital

Atlético Club San Martín vs. Atenas Sport Club

Mendoza de Regatas vs. Rivadavia

FECHA 6

Leonardo Murialdo vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Godoy Cruz vs. Atlético Club San Martín

Anzorena vs. Municipalidad de San Carlos

Capital vs. San José

Rivadavia vs. Macabi

Atenas Sport Club vs. Mendoza de Regatas

FECHA 7

Atlético Club San Martín vs. Leonardo Murialdo

Mendoza de Regatas vs. Godoy Cruz

Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Capital

Macabi vs. Atenas Sport Club

Anzorena vs. Rivadavia

Municipalidad de San Carlos vs. San José

FECHA 8

San José vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Capital vs. Atlético Club San Martín

Rivadavia vs. Municipalidad de San Carlos

Atenas Sport Club vs. Anzorena

Godoy Cruz vs. Macabi

Leonardo Murialdo vs. Mendoza de Regatas

FECHA 9

Municipalidad de San Carlos vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Macabi vs. Leonardo Murialdo

Anzorena vs. Godoy Cruz

Mendoza de Regatas vs. Capital

Atlético Club San Martín vs. San José

Rivadavia vs. Atenas Sport Club

FECHA 10

Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Atlético Club San Martín

Leonardo Murialdo vs. Anzorena

Capital vs. Macabi

Municipalidad de San Carlos vs. Atenas Sport Club

San José vs. Mendoza de Regatas

Godoy Cruz vs. Rivadavia

FECHA 11

Mendoza de Regatas vs. Municipalidad de Luján de Cuyo

Rivadavia vs. Murialdo

Atlético Club San Martín vs. Municipalidad de San Carlos

Atenas Sport Club vs. Godoy Cruz

Anzorena vs. Capital

Macabi vs. San José