Básquet de Mendoza: en el estadio Polimeni se presentó la gran final de la Superliga entre Atenas Sport Club y la Unión Deportiva San José

Arrancó la cuenta regresiva. Sólo restan 72 horas para el salto inicial del primer juego de la serie final entre Atenas Sport Club y Unión Deportiva San José para definir el campeón del Torneo Clausura 2021.

El próximo domingo desde las 21 la cita será en el coqueto estadio Vicente Polimeni. Toda la serie se jugará en el estadio de Las Heras. Hoy, la Federación de Básquet de la provincia de Mendoza, presentó la serie final con la presencia de jugadores de la talla de Facundo Rubia y Gastón Guevara de San José, Marcelo Piuma y Gabriel Rivero de Atenas Sport Club. También estuvieron presentes Nicolás Popón, presidente de la FBPM, Mauricio Ginestar, Director de Deportes de Las Heras, Mario Díaz y Nahuel García, presidente Santo y Apache respectivamente.

Sin dudas, se vivirá una gran fiesta del básquet de Mendoza. Y así lo reconoció Nicolás Popón, presidente de la FBPM, quien afirmó: “Estoy feliz que el básquet de Mendoza pueda disfrutar una final con un clásico de barrio. Atenas o San José, dos equipos que vienen trabajando muy bien en todo sentido. Es una oportunidad única para disfrutar en familia. Desde la FBPM, haremos todo lo posible para que vivamos un evento deportivo de alto vuelo”.

Gastón Guevara, Mario Díaz (presidente de San José) y Mauricio Ginestar (Director de Deportes de Las Heras). / Gentileza: Andrés Arequipa.

Por su parte, Mauricio Ginestar, explicó: “Estamos felices una vez más, que el estadio Vicente Polimeni se convierta en el escenario elegido para jugar una final de esta magnitud. Venimos de una pandemia que nos tuvo encerrado mucho tiempo. Hoy, podemos disfrutar una serie final única. Y que se juegue en este estadio es un privilegio.

Fue el turno de la palabra de los jugadores, Gabriel Rivero, base Apache, manifestó: “Siempre es motivante jugar una final y más si es un clásico de barrio como San José. Nuestro equipo fue de menor a mayor y esperamos jugar a cancha llena con el apoyo incondicional de nuestra gente”. De inmediato, habló el pivot Marcelo Piuma, quien resumió: “Vine a jugar a Mendoza por Torneo Federal en varias oportunidades, pero realmente me sorprendió el nivel del certamen local. Hay excelentes jugadores. Y la pasión con la que viven cada encuentro es única. Por lo tanto, debo reconocer que soy un privilegiado de poder jugar esta final acá en Mendoza. Tengo que disfrutarla”.

Nicolás Popón (Presidente de la FBPM); Nahuel García (Presidente de Atenas); Gabriel Rivero y Marcelo Piuma. / Gentileza: Andrés Arequipa.

Por el lado del Santo, el que primero habló fue el capitán, Facundo “Garza” Rubia, quién explicó lo siguiente: “Jugar una final siempre es importante y un privilegio. Y más si el rival es Atenas, equipo con el cual se ha generado una linda y sana rivalidad. Disfruto a cada momento estas oportunidades. Puede ser mi última final, desconozco, pero lo que estoy seguro es que vamos a dejar todo para gritar campeón nuevamente”. Luego, habló Gastón Guevara, un hijo adoptivo de la institución de calle Bandera de Los Andes, quien afirmó: “Jugar en San José es hermoso. Una familia. Quiero estar mucho tiempo acá en el club. Jugar con amigos y en familia es único. Llegamos bien a la final tras una fase clasificatoria muy irregular pero una instancia de playoffs perfecta”.

Por último fue el turno de los presidentes, Mario Díaz, tomó la posta y explicó: “Hoy, debemos reconocer que Atenas y San José, convirtieron al distrito de San José del departamento de Guaymallén, en la nueva capital del básquet de Mendoza. Es muy lindo lo que se vive, lo que se siente. Ambos clubes estamos creciendo en cuenta a infraestructura, divisiones inferiores y resultado positivos en primera división. Será una fiesta del básquet. Hay que vivirla, sentirla, disfrutarla pero dentro de una reválida sana. No queremos violencia y para eso estamos trabajando”.

Nahuel García, presidente y ex jugador Apache, quien se retiró campeón en el año 2010 cortando una sequía de 10 sin títulos en el Pozo Apache, afirmó: “Anoche cenamos con el plantel y me nació darles un consejo, jugar una final no es de todos los días, por lo tanto, tienen que disfrutarle, dejar la vida porque tienen la camiseta de Atenas y significa mucho. Disfrutar del juego, de la gente que llenará el estadio, de todo. Estamos trabajando en conjunto con San José, la Federación y los directivos del Polimeni, para que todos vivamos una verdadera fiesta del básquet”.

Venta de entradas:

El valor de la entrada será de 200 pesos. Ya se encuentran a la venta los tickets. Lo mismo se pueden adquirir hasta el viernes de 18.30 a 21.30 en la secretaria de ambos clubes. Habrá venta de entradas en el estadio Polimeni desde las 19.30.

Ubicaciones de la parcialidades:

En el primer juego, Atenas Sport Club será local. Por lo tanto su hinchada se ubicará en el sector Norte del estadio Polimeni. La parcialidad del Santo estará ubicada en el sector SUR, atrás de la mesa de control y debajo de las cabinas de prensa.

Seguridad del evento:

Tanto San José, Atenas y la FBPM, contratarán seguridad privada para controlar el evento. Sin embargo, ambos presidentes, manifestaron que se está trabajando para no dejar nada librado al azar. Habrán controles exhaustivos para que la serie final se convierta en un espectáculo único e inolvidable más allá del resultado. También habrán preventores y estará la Policía departamental.

Sistema de juego:

La serie final se jugará al mejor de tres partidos. El primer encuentro será el día domingo 5 de diciembre. La revancha se jugará el miércoles 8 y en caso de haber tercer partido será el domingo 12. Si Atenas se consagra campeón, se volverán a ver las caras en la Final Anual, la cual, se jugará a partido único (ya está establecido por Reglamento). En caso que el Santo grite campeón, cortará las redes del Clausura y sumará de inmediatamente la estrella del título anual, ya que ganó el certamen Apertura.