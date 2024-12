Básquet de Mendoza: Atenas campeón 2024, su primera estrella anual de la historia en la rama femenina

Con sabor hazaña (no jugó por lesión Maru Sandoval, de lo mejor del 2024). Como lo indica su historia. Atenas Sport Club se sacó la espina de las finales perdidas en el 2022, 2023 y ganó su primera estrella anual de la historia en la rama femenina. Si, la base de esas pibas que la rompían en YPF necesitaba un refugio para seguir demostrando todo su talento. Y el Pozo Apache les abrió las puertas, las adoptó y se convirtieron en familia. Por esta razón, no hubo reproches con los pasos en falsos en los últimos dos años. Ni siquiera cuando se perdió el Vendimia este año, nada más ni nada menos que contra San José. El plantel femenino de Atenas Sport Club primero con Rodriguez y ahora con Pedemonte, trabajaron para esto. Para ser los mejores de Mendoza y no dejar ningún tipo de dudas. Lo lograron en el primer semestre y lo ratificaron en el segundo bajo la batuta de Pipío (jugaron 17 partidos, ganaron 16).

Pleno festejo de Atenas Sport Club en la mitad de la cancha de la Federación de Box. / Gentileza: Prensa FBPM.

Y Pedemonte, el del apellido ilustre en la historia de Sangre y Luto, continúa alimentando la leyenda porque se convirtió en el primer entrenador en ganar una estrella anual tanto en el masculino como en el femenino con la camiseta Apache.

Histórico por donde se lo mire o analice. Atenas Sport Club campeón anual por primera vez en su historia. ¡Salud campeonas!

CAPÍTULO UNO: Los cuatros puntos de Zeitune le dieron la primera ventaja al Apache a los tres minutos (6-3). Sin embargo, a partir de los libres (7/8), San José pasó al frente y sacó la máxima ventaja de ese momento (12-6). Dos bombas al hilo: Serangeli y Gentile, hicieron reaccionar al Apache y quedaron en tablas en el primer parcial: 12-12.

CAPÍTULO DOS: Cinco minutos de muy pocos puntos (5-5) y muchos errores, golpes, faltas e imprecisiones por ambos lados. Dos bombas seguidas de (Kolman y Abril Arias) le dieron la máxima diferencia del cuarto (23-18). Sin embargo, cerró mejor Atenas que con Serangeli se acercó a dos puntos: 24-22. Se alejó el Santo pero reaccionó el Apache y no hubo diferencias entre ambos.

CAPÍTULO TRES: Arrancó el parcial con un triple de Belelli y Atenas se puso al frente por un simple: 25-24. Sin embargo, el Santo reaccionó y tuvo ráfagas de ataques rápidos que le permitieron ponerse arriba (34-29) con cinco puntos de Natacha Pérez y cinco de Ailén Arias. Vinieron varios ataques con imprecisiones y cero efectividad. En el palo por palo, Mauricio Pedemonte mandó a la cancha a Paula Domínguez (fundamental) y Romina Huidobro (quién quedó muy condicionada desde el primer cuarto con tres faltas en cinco minutos). Atenas fue un tsunami, parcial de 8-0 (triple y doble de Dominguez) y diferencia de 3 puntos a favor de cara al último cuarto: 37-34.

ÚLTIMO CUARTO: San José no tuvo reacción alguna. El Apache desde lo defensivo, liquidó la historia (San José sólo tuvo un tiro de campo convertido en diez minutos de juego). Y mucho tuvo que ver el ingreso de Paula Domínguez, una especie de corazón salvaje de este grupo, que estuvo unos meses en México y ahora retornó por todo. Se unió al equipo, corrió de atrás y en el momento que más lo necesito el equipo, entregó su corazón. Puntos, rebotes, asistencias. Sumado a los libres de Lucha Gentile (7 de 8) más un goleo repartido (4 de Angileri, 2 de Belelli, 2 de Zeitune), Atenas liquidó la historia y gritó campeón Anual 2024. Histórico.

El plantel de Atenas Sport Club campeón Anual 2024. / Gentileza: SALTO INICIAL.

SÍNTESIS

ATENAS SPORT CLUB (57):

María José Belelli 7

Romina Huidobro 2

Luisina Gentile 11

Renata Serangeli 10

Carolina Zeitune 9

DT: M. Pedemonte.

UNIÓN DEPORTIVA SAN JOSÉ (43):

Abril Arias 9

Gabriela Herrera 4

Sol Quiroga 6

Ailén Arias 10

Natacha Pérez 10

DT: F. Santalucía.

Estadio: Federación de Box (Local Atenas).

Ingresaron: Atenas SC: Fabiola Angileri 8; Victoria Ortega 0; Valentina Lázzaro 0; Paula Domínguez 10. U.D. San José: Antonella Cavallera 0; Luján Sánchez 0; María Eugenia Kolman 4; Olivia Griffa 0.

Parciales: 12-12; 22-24 y 37-34

Tiros libres: Atenas 12/23 –San José 17/33

Cinco faltas: Huidobro

Árbitros: Joaquín Montbrum – Guillermo Funes – Milagros Gamboa.

Figura: Paula Dominguez (Atenas SC) 10 puntos (dos triples); 2 asistencias, 3 rebotes.

Las voces de las jugadoras campeonas de Atenas Sport Club

María José Belelli: “Es un sueño cumplido. Para una persona como yo, que estoy obsesionada con el básquet las 24 horas, es un momento cúlmine. Jugamos con el corazón y logramos lo que nos planteamos a principio de año: gritar campeonas anuales”.

Romina Huidobro: “Este título es increíble. Mucho laburo, muchos subcampeonatos hay atrás. Hicimos un equipo de amigas, compañeras. Estoy muy feliz. Trabajamos para esto. Ganamos de puro corazón. No hay otra descripción”.

Paula Domínguez: “No me esperaba entrar. Sabía que no me podía guardar nada. Tenía que dejar todo en la cancha. Me caracteriza mucho el juego fuerte y meter una que otra bombita. Me quedé en Mendoza para jugar y cerrarlo así es hermoso”.

Historial de campeones del Basquet Femenino de Mendoza

1974: Club Agua y Energía

1975: Club Obras Mendoza

1976: Club Obras Mendoza

1977: Club Obras Mendoza

1978: Club Obras Mendoza

1979: Club Obras Mendoza

1980: Club Petroleros YPF

1981: Club Petroleros YPF

1982: Club Obras Mendoza

1983: Club Obras Mendoza

1984: Club Obras Mendoza

1985: Club Obras Mendoza

1986: Club Leonardo Murialdo

1987: Club Leonardo Murialdo

1988: Club Leonardo Murialdo

1989: Club Petroleros YPF

1990: Club Petroleros YPF

1991: Club Obras Mendoza

1992: Club Obras Mendoza

1993: Club Obras Mendoza

1994: certamen inconcluso.

1995: sólo se disputó una eliminatoria entre Murialdo y Obras para jugar la Liga Nacional.

1996: no hubo certamen

1997: certamen piloto que sólo disputaron cuatro equipos: Club Obras Mendoza

1998: Club Obras Mendoza

1999: Club Obras Mendoza

2000: Club Obras Mendoza

2001: Club Obras Mendoza

2002: Club Obras Mendoza

2003: certamen inconcluso

2004: certamen inconcluso

2005: Club Petroleros YPF

2006: Club Petroleros YPF

2007: Club Petroleros YPF

2008: *Apertura: Petroleros YPF

2008: *Clausura: General San Martín

2009: General San Martín

2010: General San Martín

2011: General San Martín

2012: Club Petroleros YPF

2013: Club Petroleros YPF

2014: Club Petroleros YPF

2015 *Apertura: Club Petroleros YPF

2015 *Clausura: Club Banco Mendoza

2016: Andes Talleres Sport Club

2017: Andes Talleres Sport Club

2018: Apertura: General San Martín

2018: Clausura: Andes Talleres Sport Club

2019: *Apertura: Andes Talleres Sport Club

2019: *Clausura: General San Martín

2020: Actividad suspendida por la pandemia del coronavirus

2021: Unión Deportiva San José

2022: Unión Deportiva San José

2023: Unión Deportiva San José

2024: Atenas Sport Club

*No se disputó final Anual.

