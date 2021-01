Barros frente a Barrios en un choque de guapos

Un duelo de dos ex campeones mundiales está en camino y se producirá el 20 de febrero. Un choque boxístico entre dos históricos y que promete ser explosivo entre el mendocino Jonathan “Yoni” Barros y el tigrense Jorge “La Hiena” Barrios, en el estadio Arena de Villa Carlos Paz, en el marco de cierre del programa “Verano, Sierras y KO”, que promociona Arano Box. Este sensacional pleito de dos veteranos del ring, sin dudas es una de los programas más atractivos de los últimos tiempos y que será a 10 rounds en la división ligero por un título latino.

Más allá de que ambos púgiles vienen de vuelta en sus carreras profesionales, no deja de ser una cartelera atractiva, donde estarán frente a frente dos estilos antagónicos; Yoni de 36 años, es un boxeador muy técnico y estilista. Barrios de 44 años, un guerrero, un guapo del ring. El ganador accederá a una chance importante a nivel internacional, así lo expresó el promotor Mario Arano.

La última presentación de Barros fue el 20 de setiembre de 2019, es decir que hace un año y cinco meses que no pelea, donde le ganó a Guillermo Soloppi. Un año antes peleó frente a Alfredo Santiago por un título latino, en Puerto Rico, donde perdió por puntos. Pero su mejor momento, sin dudas, lo vivió el 4 de diciembre de 2010 cuando se consagró campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer a panameño Irving Berry, por nocaut en el sexto round en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras. Hizo dos defensas exitosas. La primera, en marzo de 2011 ante el mejicano Migue Román, donde logró tal vez lo que fue su mejor versión. La segunda fue en julio del mismo año vs. el panameño Celestino Caballero, a quien le ganó por puntos en un fallo cuestionado, que lo obligó a dar revancha en el Luna Park, donde perdió su faja en las tarjetas.

Mientras que “La Hiena” volvió a combatir en 2018, luego de una inactividad de 8 años y tras cumplir una condena con prisión efectiva por un accidente vial en Mar del Plata. En setiembre de 2019 fue su última presentación, donde perdió por puntos frente a Diego Chávez. Barrios, en agosto de 2003 protagonizó una histórica pelea frente a Acelino “Popo” Freitas por el título mundial superpluma OMB, donde perdió por nocaut en el último round, pero su guapeza quedó en lo más alto desde aquel emblemático choque. Y lograría su consagración mundial dos años más tarde (abril de 2005) al derrotar por nocaut a Mike Anchondo, quien no dio el peso en la balanza y durante el combate, Barrios le ganó por nocaut técnico en el cuarto rounds. Hizo dos defensas exitosas: Víctor Santiago y Janos Nagy, y perdió su corona en la balanza, al no dar el peso en setiembre de 2006 vs. el dominicano Joan Guzmán.

Rodrigo Barrios es contemporáneo de Pablo Chacón y en su momento, a inicios del 2000, se hablaba de un choque inevitable entre ellos, algo que nunca pudo acontecer debido a que Chacón tuvo un lesión en su vista frente a Julio Algañaráz, que significó su última pelea como profesional en diciembre de 2005. La asignatura quedó pendiente y lo curioso es que hoy Pablo es entrenador de Barros, y si bien son dos historias paralelas, es un compromiso en el que habrá que defender la casa, el estilo y la historia.

El récord de ambos: Barros fue campeón mundial pluma (AMB) y tiene un palmarés de 42 triunfos -22 por nocauts- 7 caídas y 1 empate. Barrios, en tanto, fue campeón mundial superpluma (OMB), con 53 triunfos (36 por nocauts), 4 derrotas y 1 empate.

La palabra del promotor.

“Hace rato que tengo esta pelea en mente y lo hablamos con Pablo Chacón (entrenador de Yoni) para ver la oportunidad que había y si era posible, la concretábamos. Bueno, finalmente llegamos a un acuerdo y cerramos el combate. Es una lástima que sea bajo estas circunstancias, donde no hay público en los espectáculos, pero vamos a intentar de tener o acceder a un número mínimo de espectadores, está difícil, pero lo intentaremos”, dijo Mario Arano.

“Diez rounds son suficientes y la idea es que no se hagan daño. Ambos son veteranos y conocen todo arriba de un ring; un boxeador tan bueno y técnico como Barros y un fajador y guerrero como lo es Barrios. Un espectáculo asegurado, desde mi punto de vista”, contó el promotor.