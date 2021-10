Barrichello y sus sensaciones tras volver al Súper TC2000

Rubens Barrichello volvió a participar dentro del Súper TC200 luego de varios meses de ausencia y en la previa habló con Escudería Carburando. El brasileño se refirió a su retorno al automovilismo argentino y también analizó la actualidad de la Fórmula 1.

“En el único país que no me dejaban entrar era en Argentina. En el resto del mundo presentaba el certificado de la vacuna y los PCR y viajaba sin problemas. En todo este tiempo viajé por mis cuestiones, acompañé a mi hijo Eduardo, que corrió en varios lugares, y no tuve problemas. Acá en Argentina no sé qué sucedía, pero tenía que acatar las disposiciones. Es más, llegué el viernes al aeropuerto y estuve 6 horas porque sigue todo muy complicado”, expresó Barrichello en torno a lo que le costó entrar a nuestro país.

Rubens Barrichello volvió al Súper TC2000

Y añadió: “Más allá de todo esto, extrañaba mucho compartir el trabajo con el equipo Toyota Gazoo Racing, conducir el Corolla de Súper TC2000 con tracción delantera, que es un animal completamente diferente. Estaba muy acostumbrado a este tipo de vehículo y ahora deberé readaptarme nuevamente”.

Para cerrar, Barrichello resaltó la gestión de Daniel Herrero la frente de Toyota. “Lamento que todo este tiempo, desde que comenzamos con Toyota este hermoso sueño de competir en la Argentina, haya estado repleto de complicaciones. Hicimos la presentación a comienzos de 2020 y la pandemia no alteró todos los planes. No se podía viajar, después cuando volvieron las carreras sólo eran en Buenos Aires, más adelante regresaron las restricciones. Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, fue el que apareció con la idea y empujó para concretarla. No conozco una persona tan apasionada por el automovilismo como él. No vi algo igual ni en Brasil. Estoy muy agradecido por esta hermosa oportunidad”, finalizó.