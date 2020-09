Barrichello: “Fue una carrera donde aprendí todas las vueltas”

Rubens Barrichello tuvo su primera experiencia dentro del Súper TC2000 y en una buena remontada finalizó octavo en Buenos Aires. El brasileño habló de cómo se desarrolló su fin de semana y destacó que la pelea con Juan Manuel Silva le sirvió para aprender.

“Partí muy mal porque no vi la luz. Después me acomodé y fue una carrera donde aprendí en todas las vueltas. Venía con una ida de trompa pero no es excusa. Los 33 giros de la competencia fueron más importante que las tres horas del jueves”, manifestó Barrichello en primera instancia.

Y siguió: “Me tengo que habituar. El auto esta competitivo y lo sabemos porque Matías Rossi está adelante. Tengo que mejorar mi conducción. Sé que estoy lejos de mi potencial pero mejoré mucho en las curvas que me estaba costando”.

Por último, Barrichello comentó que la batalla con Silva le permitió conocer más el auto. “Fue divertido. Fue muy respetuoso. La carrera en si fue buena y me gustó. A uno lo toque porque aceleré de más en una curva. Me equivoqué. Debo aprender esas cosas para no tocar en ese momento. Es difícil decir que Barrichello está aprendiendo pero estoy aprendiendo en todo momento”, concluyó.