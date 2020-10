Banderazo nacional para pedir por el regreso en conjunto de todos los deportes

“O Luchamos como equipo, o morimos como individuos”, bajo ese eslogan de quienes son dueños de complejos deportivos o de espacios en donde se practican deportes a lo largo y ancho de nuestro país Argentina, esta tarde se realizará un banderazo con el objetivo de que las autoridades sanitarias nacionales permitan el regreso de diferentes disciplinas que continúan paradas desde marzo.

Y así como en Tucumán se tiene pensado realizar un mini partido frente a la Casa de Tucumán, en Córdoba algo similar en las adyacencias del Patio Olmos y, en Buenos Aires el el mítico Obelisco, en Mendoza también se autoconvocó para hacer notar la necesidad que muchas personas tienen no solamente de volver a prácticas deportes, sino también, recuperar sus fuentes laborales.

“El deporte debería ser la mejor herramienta para luchar contra adicciones y pandemias, como en este caso, que sirve para transformar la sociedad. Es algo que nunca se cambió y se usa al deporte por política”, nos comentó ayer, Mario Grancara, dirigente del Fútbol de Salón. Y agregó: “El tema surgió de una reunión que se hizo a nivel nacional. Propusimos hacer este banderazo para pedir que regrese el deporte en su conjunto, porque tanto la cabeza de los chicos como la de los grandes, lo necesitan. No podemos esperar más tiempo para que llegue la vacuna, porque no sabemos cuando puede darse todo eso”.

En el pedido, el dirigente recalcó que: “La gente necesita hacer deportes y deberá ser responsable, respetando todos los protocolos que se nos exijan. Tenemos que buscar la forma para seguir viviendo y que no se nos queme más la cabeza. En función de todo eso, pretendemos que vuelvan al menos los entrenamientos. Estamos teniendo acercamientos con las otras federaciones y asociaciones locales para buscar un punto en común para que el deporte pueda retornar”.

Y fue más allá. “La grieta política se juega hasta en el deporte. Estamos esperando una respuesta de habilitación a nivel nacional, mientras que en la provincia se habilitaron algunas disciplinas. Siempre y cuando la curva no suba, seguramente la semana que viene pueden darse más permisos. Hay que entender que no solamente los clubes viven de lo que puedan recaudar de sus socios, sino también, personal de mantenimiento, profesores, entrenadores y jugadores que necesitan volver a lo suyo. El compromiso de nosotros está. No queremos hacer una movilización, si que los chicos que puedan, se junten en sus clubes para que nadie se sienta afectado y tampoco tengan problemas judiciales”. En el mismo sentido, pronunció: “No queremos que sea la mirada relativa para algunos y para otros no”, en clara relación a que el fútbol nacional en sus principales categorías entrenan desde hace un tiempo y que pueden estar próximo a volver a la cancha de manera oficial.

“La responsabilidad es de nosotros los dirigentes para pedir por el regreso de las disciplinas deportivas, porque el Gobierno tiene otras prioridades que atender desde hace un tiempo. Es un plan de que nos vean para que nos permitan volver a entrenar, y para los que viven del deporte. Desde mi lado quiero sumar, construir y que la bandera flamee en lo más alto”, culminó.