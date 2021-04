Balonmano: se suspendió la fecha del Apertura por casos de coronavirus

La Asociación Mendocina de Handball informó que la fecha del torneo Apertura quedó suspendido por varios casos de coronavirus. La determinación de Amebal se debió a la cantidad importante de casos positivos que se registraron en los últimos días en jugadores y entrenadores de los distintos equipos femeninos y masculinos y por contacto estrechos, por lo que deberán hacer el pertinente aislamiento por diez días.

Previo a esto, la Asociación había informado que ya no se disputarían partidos con público presente en los clubes, tras no cumplirse con los protocolos de salud obligatorios, evidenciados en el último torneo Vendimia , al margen de las últimas medidas dispuestas por e Gobierno en donde no se permitirá la presencia de público en los eventos deportivos, en estadios cerrados; y un máximo de hasta 250 personas en canchas al aire libre.