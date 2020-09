Balance positivo para los equipos argentinos en el reinicio de la Copa Libertadores

Dos victorias, un empate y dos derrotas fue lo que dejó la tercera fecha de la Copa libertadora, que marcó el reinicio de la competencia internacional de Conmebol. Un balance positivo dentro de todo, si tomamos en cuenta que pasaron seis meses sin actividad y sobre todo, que en la Argentina aún no se permiten las prácticas de fútbol y no hay torneos activos. Además, hay que considerar que los rivales, en todos los casos, vienen jugando desde principio de agosto en sus respectivos campeonatos; y no es un dato menor.

Racing arrancó con una derrota (1-0) frente a Nacional de Uruguay (escolta en el torneo de su país) pero esto estaba entre las posibilidades. Ninguno de los planteles argentino que actuaron ayer tuvieron una preparación adecuada previo a sus respectivos cotejos, y en la Academia se notó. La impotencia de no responder, lo dejó incluso con un hombre menos. Lo mismo sucedió con Tigre, que no pudo contra Guaraní (cuarto en las posiciones de Paraguay) y se volvió al país con un 4-1. Mantuvo un primer tiempo equilibrando, pero el complemento no puso sostenerse ante la exigencia.

River, por su parte, siguió mostrando ser un equipo sólido en su juego, aunque se le haya escapado el triunfo, empatando 2-2. Fue evidente la falta de fútbol previo sobre todo en esos dos pasajes que terminaron con goles de San Pablo (está tercero a dos de Internacional, en el torneo brasileño). Las dos anotaciones en contra de los dos mendocinos, Enzo Pérez y Angileri, dejaron puntos de reflexión para Gallardo. Que de no haberse cometidos esos errores, el elenco de Núñez estaría hablando de su liderazgo en el grupo, con Liga de Quito. Sin embargo, el equipo nunca perdió efectividad en el juego colectivo cuando se trató de atacar.

Con Defensa y Justicia, sacó de la galera una excelente victoria. El elenco de Hernán Crespo exhibió calidad de juego en Florencio Varela goleando por 3-0 a Delfín de Ecuador (noveno en las posiciones de su país), y logró sumar sus primeros tres puntos en la Copa. El hambre de fútbol quedó en evidencia y el Halcón se sació.

Lo mismo sucedió con Boca, y más también. Porque fue noticia en los días previos por sus test positivos y la protesta de Libertad (escolta en Paraguay). Y por haber viajado sin su técnico Miguel Ángel Russo (por precaución al ser un paciente de riesgo). Así y todo logró un convincente triunfo en Asunción, bajo la conducción de Leandro Somoza. No mostró grietas y hasta incluso podría haber aumentado en el marcador. De hecho, ese 2-0 dejó gusto a poco, pero sirvió para que el Xeneize regresara a la Argentina como puntero absoluto de la zona H.

Ahora bien, cómo continuará esta historia. A pocos días de la cuarta fecha de la Copa Libertadores, los equipos nacionales que jugaron afuera, ya están en casa y los que fueron locales, preparan su viaje. Pero todos, pasaron su prueba, con aciertos y errores para mejorar, con vistas a sus próximos compromisos.

¿Cuáles y cuándo serán?

River: El martes 22 de septiembre, a las 21.30, visitará a Binacional, en Lima.

Boca: El Xeneize, vuelve a ser visitante frente a Independiente Medellín, el jueves 24 de septiembre a las 21.

Racing: la Academia volverá a jugar el miércoles 23 de septiembre. Desde las 21.30, visitará a Alianza Lima.

Defensa y Justicia: recibirá a Olimpia de Paraguay el miércoles 23 de septiembre a las 19.15.

Tigre: el elenco dirigido por Néstor Gorosito enfrentará, como local, a Bolivar el martes 22 de septiembre a las 19.15.