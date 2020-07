Bajo un estricto protocolo de distanciamiento social, el Kily González fue presentado como DT de Rosario Central

Los dirigentes de Rosario Central presentaron hoy al flamante entrenador, Cristian Kily González, a los jugadores del plantel profesional, en un particular acto del que participaron 40 personas en el césped del estadio Gigante de Arroyito, con un estricto protocolo de seguridad por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Santa Fe.

El Kily González, junto a su cuerpo técnico y un puñado de dirigentes canallas, entre quienes estaban el presidente Rodoldo Di Pollina, el vicepresidente Ricardo Carloni y el secretario de Finanzas Fabio García, ocuparon una mesa situada en el campo de juego, cerca de los bancos de suplentes y de espalas a la platea de Cordiviola, mientras los jugadores se sentaron en sillas dispuestas en la cancha, con la distancia reglamentaria dispuesta por el protocolo de prevención del Covid 19.

“Habíamos planeado hacer la presentación en el Salón Presidencial del Gigante, pero la provincia no nos autorizó y acordamos hacerlo en la cancha, con todas las medidas de seguridad que exige el protocolo del coronavirus”, declaró el dirigente “canalla” Fabio García a Télam.

El Kily González estuvo acompañado por sus ayudantes de campo Diego Pastilla Ordóñez y Horacio Petaco Carbonari, y sus preparadores físicos Ernesto Colman y Damián Morci Hernández, en un acto con acceso prohibido a la prensa, socios e hinchas.

“No es lo normal, pero estuvo buena la charla, me encantó. Es emocionante, no hay palabras. Para los que nacimos en el club, no hay palabras para describir lo que es entrar ahí”, expresó el director técnico en diálogo con Sportia.

En declaraciones al sitio oficial del club, el Kily dio más detalles de lo que fue la charla: “Hicimos hincapié en el tema humano, en el proyecto integral que está instalado en el club. Realmente el compromiso de que necesitamos de todos, ni hablar de los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de todo eso. Nosotros damos nuestras herramientas para armar un gran equipo y estar a la altura de lo que representa ponerse la camiseta de Central”.