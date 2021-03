El mendocino Tomás Badaloni fue sondeado para la sub 23 pero quedó afuera por el partido del Tomba ante River

Tomás Badaloni , el joven delantero de Godoy Cruz Antonio Tomba, estuvo en la mente del técnico de la Selección Argentina sub 23, Fernando Batista, para viajar a Japón, aunque no fue posible su presencia entre los convocados por el partido que sostendrán Godoy Cruz y River este sábado a las 21 en el Malvinas Argentinas por la Copa de la Liga.

El técnico del seleccionado juvenil confesó en una entrevista con radio Nihuil que él le consultó a la dirigencia de Godoy Cruz por el delantero para tenerlo en los partidos amistosos que el elenco juvenil albiceleste jugarán en Japón, ante el seleccionado local en la próxima fecha FIFA. Desde la institución le pidieron unos días, pero el “Bocha” no pudo esperar y tuvo que dar la lista sin el nombre del mendocino.

“Hablé con el Gato Oldrá, con quien tengo una excelente relación, y le pregunté si existía alguna posibilidad de citarlo y me dijo que si podía esperar uno o dos días porque estaban definiendo algunas situaciones del partido del fin de semana”, dijo.

Pero “un día o dos días nos achicaba los tiempos respecto a los trámites de visa y pasajes. Lamentablemente no lo pudimos tener, pero está en consideración y obviamente hubiese sido una buena oportunidad para verlo porque es un partido importante. Como le dije a él y a los dirigentes de Godoy Cruz, nosotros lo tenemos en órbita y ojalá podamos tener un partido más para poder ver jugadores”, reconoció Batista.

“Cada citación y cada partido que hay se deben aprovechar porque no sabés si habrá algún partido más, no sabemos si de acá a los Juegos habrá otra chance, ojalá que sí y sino veremos cuando será el momento de Badaloni”, explicó de cara a los Juegos Olímpicos (del 23 de julio al 8 de agosto).

Desde la óptica de Batista, Badaloni es “un chico que apareció, que promete y es un nueve de área que a mi me gusta. Tiene buenos movimientos y trabaja bien los espacios. En muchos partidos que vi trabaja también de espaldas al área y personalmente me gusta. No hace mucho que está en Primera y de a poco se va ir asentando, todavía tiene un largo camino para mejorar y lo importante es que es un gran jugador. Eso es lo que hemos visto de él”, tiró el hermano del “Checho”, campeón mundial en México 86.