Azul con lista única

Son horas clave para el futuro institucional de Independiente Rivadavia. Es que hoy es el último día para presentar las listas de candidatos para las elecciones generales de renovación de autoridades del club, convocadas, en principio, para el domingo 19 de julio.

Teniendo en cuenta la situación sanitaria actual en la provincia -por la pandemia de coronavirus- el juez que entiende el concurso de la Lepra podría solicitar la postergación de los comicios para agosto o setiembre próximo.

Finalmente, y tal como se especulaba, Fernando Colucci (ex presidente interino de Independiente Rivadavia) no presentará lista. “Nos nos vamos a presentar. No tenemos en claro los roles que vamos a cumplir y no sabíamos si íbamos a poder plasmar nuestras ideas y nuestros conocimientos en el club”, argumentó Colucci luego de que la información fuera confirmada por el doctor Mauricio Cardello, vocero de la agrupación.

Finalmente, Pato Colucci no encabezará ninguna lista en las próximas elecciones. AndresLarrovere | Orlando Pelichotti

En consecuencia, la lista que encabeza Carlos Alberto Castro Trovato (un integrante de la “vieja guardia” dirigencial de la Lepra y dueño de una larga trayectoria como directivo del club), en fórmula con el doctor Jorge Pujol sería la única que se presente esta tarde en la secretaría del club. En la lista figura como secretario general Omar Parisi, ex intendente de Luján de Cuyo.

Carlos Castro es el candidato del proyecto de “desarrollo deportivo” presentado hace unos días en elTercer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza. Sobre esto, Jesús Flores, representante en Mendoza del grupo inversor, manifestó ayer que “el martes pasado quedó formalizada en el expediente el número de cuenta y el banco con el que trabaja la empresa. Una vez que el juez haga el llamado, vamos a hacer una conferencia de prensa para oficializar la empresa y los sponsors correspondientes que llegarían de la mano del grupo inversor”.

LA LISTA

Generación Azul

Estos son algunos de los integrantes de la nómina que presentarán hoy.

Presidente: Carlos Alberto Castro

Vicepresidente 1°: Dr. Jorge Pujol

Vicepresidente 2°: Pablo López

Secretario General: Omar Parisi

Prosecretario: Pablo Nacif

Tesorero: Marcelo Borgna

Protesorero: José Carbajo

Representantes de socios: Gastón Di Césare y Andrés Sconfienza

Revisor de cuentas titular: Cdor. Julio Rodríguez

Vocal titular: Alejandro Volpe

Apoderado de la lista: Patricio Tapia