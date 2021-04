Diego Azar tendrá su debut en Toyota en el Top Race

El piloto viajó hasta Córdoba antes del inicio del campeonato 2021 del Top Race, donde tendrá su debut oficial con Toyota.

“He tenido la gran suerte y privilegio de conocer la sede del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina en Córdoba y me llevé una impresión tremenda de lo que representan como equipo. He conocido a todo el plantel, un grupo humano increíble que me motiva mucho para iniciar esta nueva etapa en mi carrera deportiva, pero como si todo eso fuera poco, conocí el auto que conduciré esta temporada. Me volví muy contento”.

Diego agregó: “Estoy preparado y con una gran responsabilidad para representar a Toyota en Top Race y planeo hacerlo de la mejor manera. Llego al equipo campeón y lógicamente trabajan para retener el título. Yo en mi caso, pondré toda mi capacidad y compromiso para llegar al mejor resultado en cada carrera”.

Finalmente, Azar no tiene dudas de sus objetivos: “El equipo ha confiado en mí y yo voy a tratar de tener la mejor devolución posible. Los objetivos que nos proponemos son claros: pelear el campeonato, estar adelante y dejar todo hasta la última vuelta de carrera y el campeonato. Voy a trabajar con toda mi responsabilidad para que la marca y el equipo continúe teniendo el prestigio deportivo que se han ganado carrera tras carrera”.