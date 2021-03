Azar no pudo contener las lágrimas tras quedar a un paso del título

“Lamentablemente me dolió mucho porque se me escapa por muy poco”, fue una de las sensaciones que explicó Diego Azar luego de quedar a un paso de lograr por primera vez el título del Top Race el fin de semana en Buenos Aires.

“Faltó poquito y es una cosa de locos vivir este momento. Lamentablemente me dolió mucho porque se me escapa por muy poco, ya que teníamos una posibilidad grande porque tenía mejor auto que él”, señaló Azar en primer término.

A su vez, hizo referencia a la defensa que utilizó Rossi para aguantar el segundo puesto que le dio el título: “Pero corrió a lo Rossi, sabemos que se cuida muy bien. Cada vez que quise doblar por afuera, no me dejó, me tiró un poco el auto encima, pero está dentro de las reglas del juego y es un merecido campeón”.