Azar: “Cuando regrese la actividad, el automovilismo será más caro”

Diego Azar pasó por Carburando en Casa e hizo una evaluación de la realidad que vive el automovilismo durante la cuarentena. Además, también contó como reinvento su taller para poder palear la falta de actividad deportiva y poder mantener la estructura.

“Estamos remándola como todos. Trabajamos en el taller, buscando la manera para que sea rentable. Es un momento difícil. Ya tendríamos que haber corrido 20 carreras y sólo completamos 3, entre Top Race y TC Mouras”, manifestó Azar en primera instancia.

En la misma línea, agregó: “Buscamos salir adelante con trabajos mecánicos. Aprendemos e innovamos día a día para que la pandemia sea lo menos dura posible”.

El oriundo de del Viso indicó que apostaron por el transporte pesado como rubro opcional mientras duré la pausa del deporte motor. “Trabajamos en vehículos pesados. Arreglamos camiones para mantener al equipo. Las empresas de transportes trabajan bastante. Hay dos sponsors que tenemos que son transportistas. No somos 100 por ciento eficaces, pero nos ayudan a trabajar bastante”, explicó.

Por otro lado, el piloto y dueño de equipo de Top Race analizó el momento que vive la especialidad. “El automovilismo está afectado, más que nunca. En estos últimos años nos dimos cuenta cuánto perdió el automovilismo. Si estuviésemos más unidos ya hubiéramos vuelto. Me acostumbré a no ilusionarme. Hoy implica mucho dinero mantenerlos en este parate. Pensamos como taller mecánico y no como equipo”, aseguró.

En el cierre, Azar dio su punto de vista de cómo podría volver la actividad. “Como piloto te diría que cuando regrese la actividad será más caro. Podrán reducir un día de pruebas. Pero muchos elementos son importados. No hay forma de bajar costos, yo no creo que se baje, al contrario. Vamos a girar menos, pero es imposible que sea más barato que antes”, cerró.