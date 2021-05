Axel Muller: “La esperanza de volver a Los Pumas no la perderé nunca”

Axel Muller encontró en el rugby su juego favorito, luego de haber probado suerte en el football americano y atletismo cuando vivió en Arizona (Estados Unidos), junto a su familia. Ahora, en Francia, encontró su lugar en el mundo para seguir desarrollando su carrera deportiva con la ovalada. Se fue hace cinco años desde Mendoza y si bien brilla en una de las competencias más importantes del planeta, tiene una espina clavada: volver a vestirse de celeste y blanco. Su situación es particular por donde se la mire, aunque el propio protagonista recalca su ausencia a un tema meramente político por parte de la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

Desde el país galo, donde defiende los colores del Brive, y con una cláusula de poder representar un seleccionado nacional si es convocado, cosa que no ocurre post Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Axel mantuvo una charla con Más Deportes en la que brindó detalles de su prolongada ausencia para representar nuevamente a la Argentina. Con la tranquilidad de haberse ganado la confianza en su actual club, Muller abrió su corazón, volvió a mostrarse arrepentido sobre su salida del país en 2016 y cuenta que sigue esperando una explicación de por qué no es elegible. En este punto, cabe mencionar que un lustro atrás, la UAR había decidido no citar a aquellos jugadores que militaban en clubes del extranjero, política que en la actualidad no rige desde que llegó Mario Ledesma a la conducción técnica de Los Pumas. Dicho esto, este mendocino que ya pidió disculpas, se mantiene calmo, en lo que considera el mejor momento de su carrera, pero con el deseo de que ese plus que significa vestirse de celeste y blanco, se haga realidad porque sigue latiendo a flor de piel.

“En 2016, cuando estaba en el Seven preparándome para los Juegos Olímpicos, el Toulon se pone en contacto para ir a jugar a Francia. Como no tenía mi futuro seguro en Argentina, tomé la decisión de firmar con ellos, teniendo en cuenta que eran seleccionables solamente los jugadores del país. Cuando la UAR se entera, intentaron intimidarme para romper ese contrato. Con el temor de quedarme afuera de los Juegos, respondí que iba a hacer todo lo posible para cumplir con Los Pumas’7. Una vez en la Villa Olímpica, Toulon me dice que me necesitaba, de hecho habían pagado mi cláusula de salida, pero recién decido irme a Francia luego de las Olimpíadas”, comentó Axel. El mismo jugador, nos recordó que “el nuevo Staff técnico de la UAR me convoca entre los 60 jugadores para el Tri Nations en Australia, pero a los días el entrenador se comunica para decirme que me bajaban por la forma que me había ido en ese entonces”.

“Después de ese Tres Naciones me encuentro con Marcelo Rodríguez (dirigente de la UAR) en el aeropuerto y lo encaro para reiterar mis disculpas y decirle que no había tenido ninguna respuesta. Le pedí organizar una reunión con la mesa directiva para hablar mi tema. A los meses me junté con una persona de la Unión, pero al día de hoy sigo sin respuestas. Por eso mi decepción con la Unión, porque hice todo lo posible para volver”.

-A estas alturas, ¿te sorprende no ser convocado?

-Por supuesto que estoy sorprendido, pero es más que nada por un tema político, ya que hice todo lo posible para ser tenido en cuenta. Pedí disculpas por mi salida (del país) en el 2016 después de los Juegos Olímpicos.

-¿Mario Ledesma o alguien de la UAR tuvo contactos contigo últimamente?

-Sí, estuve en contacto con Ledesma (Head Coach) y también con la CEO de la UAR. Con Ledesma por la convocatoria aunque después me bajaron por mi salida de Argentina en su momento.

-Esperás algún detalle por parte del cuerpo técnico de Los Pumas para con tu persona, alguna explicación, tal vez.

-Diría que sí porque lo considero algo injusto. Varias veces pedí disculpas, como cualquier humano que se puede equivocar. Asumí mi error. La verdad que estoy decepcionado por el trato que he tenido. Nunca nadie me dijo nada y de hecho no tengo ninguna respuesta de la Unión y sinceramente espero a que me digan algo, una explicación, aunque me digan que no aceptan mis disculpas. Estoy tranquilo porque ya hice lo mío.

-¿A qué le podés atribuir tu ausencia en el seleccionado?

-Por mi salida de Argentina en ese 2016. Antes de los Juegos Olímpicos recibí una oferta única para irme a jugar al Toulon (Rugby Club Toulonnais), un club europeo de mucha importancia. Y sin tener ningún ofrecimiento en Argentina decidí irme, aunque tenía en cuenta que ningún jugador argentino era seleccionable si jugaba en el extranjero. Pero hoy en día las reglas han cambiado, hay un nuevo Head Coach y la no elegibilidad sobre los “europeos” ya no rige, por lo que considero que solamente pasa por un tema político de que no me quieren elegir.

-¿Sentís que tu ausencia pasa exclusivamente por lo deportivo?

-Está claro que no pasa por lo deportivo. No han aceptado mis disculpas y no me quieren convocar por como me fui.

-Después de tantos años sin estar con la celeste y blanca, perdiste la esperanza de volver a vestirte con esos colores.

-La esperanza de volver a vestir la camiseta de mi país no la perdí y no la perderé nunca. Cuando me fui hace cinco años sabía las reglas del juego. Ahora, reitero, el panorama es diferente y creo que merezco la oportunidad de ser seleccionable. Lo digo de nuevo, no es por lo deportivo, es por la astilla que quedó cuando me fui a Francia.

-Tenés contrato un par de años más en Francia, el hecho de no estar en Los Pumas puede modificar tus planes a futuro.

-Estoy en Francia desde hace cinco años, cuatro en el Top 14 y una temporada en Segunda División, y el hecho de nos estar en Los Pumas no cambia mi futuro en Brive. Pasa por el plus de representar a mi país, de representarlo como lo hice hasta el 2016 y lo haré siempre con el mismo orgullo.

-¿Cómo es el Top 14 en cuanto a competitividad y nivel de juego?

-Es una de las mejores ligas del mundo, comparable con el Super Rugby o Liga Inglesa. Es muy competitivo, donde los 14 equipos están H y H, es un torneo largo y duro. Espero poder mantenerse en el Top 14 por todos los años de mi carrera, porque todavía tengo mucho por dar y aprender. La verdad que estamos con contentos por la temporada que hicimos y feliz por la oportunidad de jugar tanto.

-¿Volverías a jugar a Argentina cuándo termine tu contrato?

-Después que termine mi contrato me encantaría volver a jugar a la Argentina, regresar a mi club que es Marista, que es donde arrancó todo. No sé cuando podrá darse, porque quiero seguir disfrutando al máximo mi carrera acá en Francia en el nivel más alto.

SE MANTIENE FIRME

El entrenador Mario Ledesma anunció la lista de 32 jugadores de Los Pumas para la ventana de julio, que incluye partidos ante Gales y uno con Rumania. El head coach eligió 25 jugadores que están en Europa, 4 en Australia y 3 que participaron en la reciente Superliga Americana. Entre los convocados se destaca el mendocino Gonzalo Bertranou y los retornos de Matías Moroni, Enrique Pieretto y Tomás Lavanini.

El resto: Matías Alemanno, Emi Boffelli, Facundo Bosch, Rodrigo Bruni, Santiago Carreras, Santi Chocobares, Santiago Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Bautista Delguy, Felipe Ezcurra, Facu Gigena, Francisco Gorrisen, F. Gómez Kodela, Juan Imhoff, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Pablo Matera, Santiago Medrano, Domingo Miotti, Julián Montoya, Matías Orlando, Guido Petti, Nico Sánchez, Santiago Socino, N. Tetaz Chaparro y Fede Wegrzyn.