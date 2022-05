Automovilismo: el video del impresionante accidente de Pérez Bravo

El pasado fin de semana, el Mar y Sierras se presentó en el circuito de Coronel Dorrego para la tercera fecha del campeonato 2022 donde se vio un tremendo accidente, afortunadamente sin consecuencias físicas.

Emmanuel Pérez Bravo intentaba avanzar durante la final cuando tuvo un roce con “Bochin” Blanc y quedó cruzado en el medio del circuito. Luego de eso, recibió el impacto del auto de Raúl Alonso y segundos después de Salvai, mientras que otros competidores pudieron esquivarlo con lo justo.

Sobre lo sucedido, “Tiki” Pérez Bravo le contó a Carburando.com. “Después del golpe, cuando quedé cruzado empecé a sentir olor a nafta porque se reventó el tanque del golpe. También se rompió la cremallera y al quedar sin dirección no podía salir. Lo que hice fue enseguida abrir la puerta, pegué un golpe y me bajé. Hoy me duele un poco el cuello y la espalda, pero nada más”.

En tanto, en su cuenta de Instagram publicó el video con la onboard del accidente con el mensaje. “A tomar conciencia. Sabemos del trabajo que lleva un circuito de tierra, y los esfuerzos que hace un club, pero nuestro automovilismo ha ido cambiando, las velocidades y los autos. En esos momentos que uno queda ahí, a ciegas es que se pregunta si todo vale la pena. Saque cada uno sus conclusiones”.

Impresionante video del accidente de Pérez Bravo

La cámara a bordo del accidente del “Tiki” Pérez Bravo