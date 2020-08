Aunque Messi aún no se va, un compañero suyo en Barcelona ya pidió la camiseta “10”

El rosarino Leo Messi continúa en conflicto permanente con los dirigentes del FC Barcelona, luego de manifestar su intención de dejar el club.

Sorpresivamente y, ni lerdo ni perezoso,apareció un pretendiente para usar la histórica 10 en caso de que la Pulga deje el club: Martin Braithwaite.

Según informó el medio español 20 Minutos, el futbolista danés, exatacante del Leganés, ya habría manifestado su deseo de usar ese dorsal, si es que se concreta la salida de la Pulga.

Messi y Braithwaite festejando un gol. Una imagen que no volvería a repetirse en Barcelona. / archivo Gentileza

Braithwaite, de 29 años, llegó al Barcelona a fines de enero, ante las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembelé: firmó un contrato por cuatro años. Ahora, Ronald Koeman analizará si desea contar con él para esta temporada.

Leo Messi sigue en pleno conflicto legal con la dirigencia. Hoy no se presentó a las pruebas PCR para el inicio de la temporada mientras que La Liga de España fijó su postura: aseguran que el mejor del mundo tiene contrato vigente y que no se podrá ir si no abona previamente la cláusula de rescisión, que según el contrato firmado en 2017 es de 700 millones de euros.

Fuente: TyC Sports