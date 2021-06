¡Atención Godoy Cruz!: debuta como local ante Rosario Central y el Superclásico se juega en la fecha 14

Mientras los focos de atención están puestos en la Copa América y la Eurocopa, la Liga Profesional empezó a encender los motores para el torneo que se viene con el sorteo del fixture del Torneo de la Liga Profesional 2021 y que arrojó que Godoy Cruz debutará ante Rosario Central el fin de semana del 18 de julio.

Lo primero que se hizo en ese sorteo fue confirmar que el Superclásico entre River y Boca se disputará en la fecha 14 (3 de octubre) en el Monumental, mientras que Huracán-San Lorenzo va en la jornada 18; Independiente-Racing en la fecha 5; Newell’s-Rosario Central en la 7; Lanús-Banfield en la 16; Gimnasia-Estudiantes en la 24 y Unión-Colón en la 25.

Después sortearon la primera fecha y allí se conoció que el Tomba recibirá al Canalla, pero la gran duda será si seguirá siendo local en el Feliciano Gambarte o volverá al Malvinas Argentinas.

en cuanto a los partidos contra los grandes, Godoy Cruz visitará a Boca en la fecha 17, a San Lorenzo en la 19 y a Racing en la 25.

Algunas fechas más del Tomba:

Fecha 17 vs Boca (V) miércoles 20/10

Fecha 18 vs Banfield (L) 24/10

Fecha 19 vs San Lorenzo (V) 31/10

Fecha 20 vs Talleres (L) 7/11

Fecha 21 vs Argentinos (V) 21/11

Fecha 22 vs Estudiantes (L) 24/11

Fecha 23 vs Patronato (V) 28/11

Fecha 24 vs Platense (L) 5/12

Fecha 25 vs Racing (V) 12/12

¿Cuál será el formato?

Lo que se viene es un torneo clásico: todos contra todos, a una sola rueda. Esto quiere decir que, al ser 26 equipos, se jugarán 25 fechas.

¿Tendrá descensos?

No, no tendrá descensos. Como en 2020, la pérdida de categoría sigue suprimida. Sin embargo, los puntos que se obtengan serán contemplados para calcular los promedios que definirán, a fines de 2022, qué equipos descienden a la Primera Nacional (todavía no está definida la cantidad). Para entonces serán 28 clubes los que participen del campeonato de la LPF. Y los puntos a tener en cuenta abarcarán las temporadas 2019/20 (prepandemia), la 2021 (actual) y la 2022. Los puntos de la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

¿Habrá clásicos?

Por supuesto que habrá clásicos contra el rival de siempre. Lo que tendrá de particular es que la localía se invertirá respecto del duelo interzonal. Por ejemplo, River-Boca será en el Monumental; Independiente-Racing se jugará en el Libertadores de América; Huracán-San Lorenzo tendrá como escenario el Ducó.

Las fechas

El torneo arrancará el fin de semana del 16 de julio. ¿Y cuándo terminará? Se estipuló que finalizará el domingo 12 de diciembre. Pasa que, entre el 16/7 y el 12/12, hay 22 fines de semana disponibles, por lo que será necesario programar tres fechas entresemana. A eso, hay que agregarle las PASO y las elecciones legislativas, por lo que habrá que liberar otros dos fines de semana y disputar dos jornadas más entre martes y miércoles. Y todo esto contemplando que el campeonato no se suspenda en las fechas FIFA (habrá tres partidos de Eliminatorias en septiembre, tres partidos en octubre y dos en noviembre).

¿Y quiénes se clasificarán a las Copas 2022?

De este torneo, sólo irá el campeón a la Libertadores 2022. Argentina dispone de seis lugares. Otros dos serán para Colón y para el ganador de la Copa Argentina. Los restantes los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contemplará los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el próximo torneo (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la final de la Copa Diego Maradona, contra Vélez) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para otro conjunto de esta misma tabla.

El Trofeo de Campeones

Se disputará el viernes 17 de diciembre. ¿Quiénes lo jugarán? No está resuelto porque Boca tiene dos finales pendientes por la Superliga 19/20 y la Copa Maradona. Colón, último campeón de la Copa Liga Profesional, tiene un lugar asegurado. Debe reglamentarse si se enfrentará al ganador del certamen que se disputará en este semestre.