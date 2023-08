Atención fanáticos de Messi: ¡El partido de Inter Miami vs. Nashville SC podrá verse gratis!

El sábado pasado, Lionel Messi hizo su tan ansiado debut en la Major League Soccer y fue con triunfo 2-0 a domicilio del Inter Miami vs. New York Red Bulls. Como si fuera poco, Leo anotó un golazo sobre el cierre del partido. Las expectativas están a mil y este miércoles será el turno de ser locales ante Nashville SC en Florida. ¡Y hay grandes novedades para los fanáticos! El partido podrá verse en vivo y gratis por Apple TV.

Mientras que todos hablan de aple tv, yo lo veo el partido de Messi por ,el canal TUDN en mi glorioso Chromecast.#Messi𓃵 — Lucas stone Cimino (@LucasCimino1) August 20, 2023

¡El partido de Messi en Inter Miami vs. Nashville SC podrá verse gratis!

Semana tras semana, fecha tras fecha, en la MLS hay un lote de encuentros que se pueden sintonizar de forma gratuita desde Apple TV. Ahora le tocó a Leo y compañía. Además, se podrá acceder gratis a otros duelos: New England Revolution vs. New York Red Bulls, New York City FC vs. CF Montréal, Toronto FC vs. Philadelphia Union, Houston Dynamo vs. Columbus Crew y Minessota vs. Colorado Rapids.

Apple TV transmitirá de manera gratuita el partido de esta noche entre Inter Miami de Messi 🇦🇷y Nashville por la MLS 🇺🇸 (es el mismo rival al que le ganó la final de la Leagues Cup). pic.twitter.com/5JecXiQSDI — VarskySports (@VarskySports) August 30, 2023

¿Cómo ver los partidos de Messi en el Inter Miami?

Todas las transmisiones de los partidos de Messi en Inter Miami, tanto en la Leagues Cup como en la Major League Soccer de Estados Unidos, son propiedad exclusiva de Apple TV y sólo pueden ser vistos por esta aplicación. Si bien ésta es una ocasión especial y el encuentro contra Nashville irá de forma gratuita, usualmente hay que abonar para ver los partidos de Las Garzas.

🚨🇦🇷 Lionel Messi será TITULAR hoy contra Nashville.



Vía @gastonedul. pic.twitter.com/d8z9jLQ2Fx — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 30, 2023

¿Qué es Apple TV?

Apple TV es la plataforma de streaming de la reconocida empresa tecnológica Apple. La misma cuenta con series, películas y contenido original, además de transmitir eventos deportivos.

¿Cuánto cuesta Apple TV+?

El servicio tiene actualmente un costo mensual de 7 dólares. Igualmente, existen varias promociones, como la posibilidad de adquirir una semana de prueba o tres meses gratis con la compra de un producto Apple.

¿Cuánto cuesta el MLS Season Pass?

En estos momentos, los valores del MLS Season Pass son: 15 dólares por mes o 99 dólares por toda la temporada. Además de los partidos en vivo, el pack permite ver en diferido los encuentros de la fecha y también brinda contenido adicional que va desde resúmenes, hasta jornadas históricas de la liga.