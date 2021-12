Atenas y San José, empiezan a definir el campeón del Clausura

Ambas instituciones están separadas por pocos metros y comparten el barrio. Pero San José hoy se mudará, por un motivo especial, a Las Heras. Es que en el Vicente Polimeni arranca esta noche la serie final del Clausura de la Superliga entre Atenas Sport Club y la Unión Deportiva San_José. Un clásico que tiene su historia en la última década y que desde que el “Sanjo” llegó a la elite de Mendoza, jugar con el “Apache” se convirtió en un encuentro de pronóstico reservado, en los cuales muchas veces no importó cómo llegaban en la previa. Y así puede darse esta nueva definición, donde si bien el quinteto que conduce Sergio Pedemonte fue el mejor de la etapa clasificatoria, su rival de turno también cuenta con una base sólida de jugadores que vienen de ganar el Apertura y que buscarán una nueva vuelta olímpica que puede tener premio doble.

Palpitando esta gran definición, Más Deportes se comunicó con ambos entrenadores. Sergio Pedemonte (Atenas) y Fernando Santalucía (San José), quienes son primos hermanos y coincidieron en: “No vamos a poder pestañar. Serán partidos de detalles, donde los dos nos jugamos mucho”.

-Por tratarse de un clásico, ¿se juega con dientes apretados?

-Pedemonte: Totalmente. Se juega con mucha garra. Es una final y por ello tiene un condimento especial que supera muchas expectativas porque enfrente está el rival de tu barrio. Todo pasará por el juego y los sistemas que pueda implementar cada equipo.

-Santalucía: Son partidos especiales que tiene un plus porque se trata de dos equipos del mismo departamento. Mi experiencia en finales me marca que no hay un candidato, porque son dos rivales muy parejos en cuanto a sus planteles.

"Chauchín" Santalucía, se coronó campeón con Macabi hace años atrás, también con San José, con el que busca repetir en este Clausura.

-Jugaste muchas finales, como jugador y entrenador, ¿qué tiene de especial esta que se viene?

-P: Como jugador tuve muchas alegrías y como entrenador debo llevar más de cuarenta definiciones desde que dirijo. En la Superliga, llegar a una final da una satisfacción muy grande, aunque esta será diferente a las demás. Nos costó mucho el arranque porque estuvimos un año sin jugar. Nos fuimos superando con actitud y con las ganas de ser protagonistas en la competencia. Debemos disfrutarla como si fuese la última. No sabemos si vamos a poder repetir con los mismos nombres. Es algo que da mucha satisfacción en lo personal.

-S: No considero que sea especial, lo canalizo por los logros deportivos de cada uno. San José llegó a varias finales en los últimos tiempos y pudimos salir adelante._Ahora, el hecho que esté Atenas no dice nada. En el Apertura nos tocó enfrentarnos con_Macabi que era el gran candidato, y a esta nueva definición la vamos a encarar de la misma manera.

-¿Qué tiene que cuidar tu equipo del rival?

-P: San José en un grandísimo rival. Hace varias temporadas que viene llegando a las finales, con un cuerpo técnico trabajador, motivador y con jugadores que hace mucho juegan juntos. Más allá de las cualidades individualidades, es una institución que está acostumbrada a estas definiciones. Nosotros tenemos que cuidarnos del poder de gol, bajar las posesiones, llevar los partidos al ritmo nuestro, con ataques fijos, de adentro hacia afuera y cortarle el circuito de pases que tiene San José, porque cuando los dejas pasarse la pelota, es superlativo y nos puede dañar. Si es un partido de muchas posesiones, tienen más chances de ganarnos. Si se presenta al revés, Atenas puede volcar el juego para su lado. Vamos a tratar de que todo pase sobre lo táctico y llevar a lo que más nos conviene.

-S: Son estilos de juego diferentes. Hemos tenido entrenamientos donde focalizamos la atención en situaciones del juego para priorizar lo colectivo sobre lo individual. Atenas tiene buen perímetro, pero en San José también tenemos un potencial importante que puede lastimar al rival. Son dos equipos de muchas finales, de un gran temperamento. Seguramente el que vaya a la cancha va a disfrutar mucho.

-En los últimos entrenamientos, ¿se trabajó como siempre o también hubo que manejar el aspecto ansiedad?

-P: Nosotros tenemos una forma de trabajar como cuerpo técnico donde dividimos el torneo en tres partes, con una pretemporada fuerte en lo físico, después tratamos de encontrar el juego, y en los playoffs, se bajaron las cargas y practicamos con menos intensidad, liberando al jugador para no cargarlo de presión. Lo que no se hizo antes, no se puede hacer en la previa de una final. Tenemos que tratar de sacarle lo mejor a cada jugador, porque tenemos el convencimiento que de esa manera la ansiedad desaparece

-S: Trabajamos como siempre. Por ahí tuvimos un buen tiempo para preparar esta final. Como cuerpo técnico nos preparamos de gran manera porque los jugadores están listos para saltar a la cancha. Tratando de estar en los detalles, analizando videos, haciendo scoutings del rival.

-Vislumbrás una serie a tres partidos

-P: Será una final pareja. Creo que estamos un escaloncito abajo en cuanto al proceso, de jugar junto tanto tiempo. Vamos a tener que dar un plus. Ojalá que la podamos cerrar en dos juegos, aunque San José seguramente tiene la misma idea. Si se debe jugar un tercer partido, estaremos preparados y tratando de estar a la altura. Son definiciones cerradas, donde vamos a buscar ponderar nuestras virtudes y jugar sobre las pocas falencias que tiene el rival.

-S: Creo que hay mucha paridad entre los dos equipos. Acá no se trata de quedar bien con nadie. Depende de cómo te levantés ese día. Si me decís que firmo ser campeón en tres partidos, lo haría. Pero son partidos sin pronósticos. Nosotros trabajamos para llegar al objetivo y se dio. Ahora nos alistamos para jugar y ganar lo que viene.

-Más allá de los resultados que están a la vida, ¿consideran que llegaron los mejores equipos por juego, plantilla y nivel?

-P: Por supuesto. No hay dudas sobre eso. En Atenas me traiciona el hincha, pero vamos a dejar todo. Ojalá que tenga la suerte de poder ganar este torneo. Me gustaría irme campeón, como el entrenador que más títulos ganó en la historia (lleva 5). Los dos equipos hemos demostrado que somos merecedores de esta definición.

-S: Siempre llegan los mejores a las finales. Quizás en semifinales se cruza un equipo más fuerte que otro, pero eso después no quiere decir nada. En las llaves de playoffs, Atenas tuvo rivales más lights que nosotros, pero estamos muy bien preparados.

-¿Qué les genera el hecho de que se jugará a cancha llena?

-P: Es hermoso que se juegue con los dos públicos, algo muy diferente a lo que pasó en el primer semestre donde jugamos a puertas cerradas. La gente de Atenas es muy especial. Siempre nos sigue a todos lados. Por eso esta vez no será la excepción y nos genera una linda responsabilidad.

-S: Primero me preocupa mi voz (se ríe) porque seguramente no voy a poder gritar tanto. Volver a ver canchas llenas es muy especial. La Federación trabajó mucho para que podamos disfrutar de jugar partidos con públicos. Ser parte de una final con hinchas es emocionante.

POSIBLES FORMACIONES

Atenas

Gabriel Rivero

Rodrigo Lavevzarri

Alexis Knetch

Agustín Blanco

Marcelo Pima

DT: Sergio Pedemonte

San José

Pablo Furlanetto

Gastón Guevara

Facundo Rubia

Rodrigo Funes

Matías Estalles

DT: Fernando Santalucía

Estadio: Vicente Polimeni (Las Heras).

Hora: 21.

Árbitros: Sebastián Mellado- Rodrigo Oliver- Marcos Lucero .

Finales del Clausura

Día Partido Estadio Hora

Hoy Atenas-San José V. Polimeni 21

08/12 San José-Atenas V. Polimeni 21

12/12 Atenas-San José V. Polimeni 21

Para tener en cuenta

Si Atenas se consagra campeón, se volverán a enfrentar en la denominada Súper Final Anual. El campeón saldrá de un único partido. Si festeja el Santo, tendrá premio doble, porque ganará el Clausura y el título de la temporada.

Entradas y parcialidades

El valor de los tickets es de $200 y se expendieron en ambos clubes. En tanto que hoy, desde las 19.30 se podrá conseguir en el Polimeni.

Por otro lado, desde la Federación Mendocina se informó la disposición de ambas parcialidades. De esa manera, en este primer juego, Atenas será local y su hinchada se ubicará en el sector Norte del estadio, mientras que la del Santo ocupará el sector Sur, atrás de la mesa de control. Po rúltimo, cabe recordar que los clubes y la FBPM acordaron contratar seguridad privada para que el desarrollo de la serie fina transcurra en orden.

Los verdaderos protagonistas

Marcelo Piuma, Facundo Rubia, Gabriel Rivero y Gastón Guevara, también hablaron de la gran final. / Gentileza: Andrés Arequipa.

Gabriel Rivero, base de Atenas S. C.: “Siempre es motivante jugar una final y más si es un clásico de barrio como San José. Nuestro equipo fue de menor a mayor y esperamos jugar a cancha llena con el apoyo incondicional de nuestra gente”.

Marcelo Piuma, Pivot de Atenas S. C.: “Vine a jugar a Mendoza por Torneo Federal y realmente me sorprendió el nivel del certamen local. Hay excelentes jugadores. Y la pasión con la que viven cada encuentro es única. Soy un privilegiado de jugar esta final”.

Facundo Rubia, Ala de U. D. San José.: “Jugar una final siempre es importante y un privilegio. Y más si el rival es Atenas, equipo con el cual se ha generado una linda y sana rivalidad. Puede ser mi última final. Estoy seguro es que vamos a dejar todo para gritar campeón nuevamente”.

Gastón Guevara, Escolta de U. D. San José.: “Jugar en San José es hermoso. Una familia. Quiero estar mucho tiempo acá en el club. Jugar con amigos y en familia es único. Llegamos bien a la final tras una fase clasificatoria muy irregular pero una instancia de Playoffs perfecta”.