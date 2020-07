Astudillo no desespera

Con la calma que lo caracteriza, hablando pausado y casi sin levantar la voz, Martín Astudillo aceptó la invitación a charlar sobre presente y futuro de este Huracán Las Heras que espera pronta confirmación para volver a soñar con un ascenso a la segunda categoría del fútbol nacional.

El ex volante central, surgido en la cantera de Godoy Cruz, afirmó sentir cierta tranquilidad, más allá de una pandemia que desató múltiples contagios en las últimas semanas. “Dentro de este contexto, estoy bien, viviendo con calma, aunque es complicado poder sobrellevar la situación y en especial la cuarentena”, contó.

-¿Cómo hiciste para llevar adelante la parte más estricta de la cuarentena? ¿Hubo sobredosis de videos de fútbol?

- (Risas) Me la pasé viendo disertaciones de otros entrenadores, videos de entrenamientos y repasando cuestiones que hacen a la idea futbolística de uno. La verdad es que las conclusiones que tengo sobre este tiempo son positivas.

-Además de contactos permanentes con la dirigencia...

-Hemos charlado bastante sobre posibles nombres para reforzar el plantel y que pasará con los jugadores que actualmente tenemos en el club. Sin embargo, sabemos que mientras estemos en el aire, sin alguna certeza posible, todo será en vano. AFA no da una idea específica sobre la vuelta a los entrenamientos ni el retorno del torneo. Así todo es más complicado.

-¿Cuán lejos estamos de que los clubes vuelvan a los entrenamientos?

-La verdad es bastante complicado saber eso. AFA restringe porque la provincia Buenos Aires está muy complicada con la pandemia y no tiene en cuenta que otras provincias ya podrían haber retornado. Uno puede decir tal o cual cosa, pero sin el visto bueno de la AFA, nada de lo que arriesguemos será válido. Por lo pronto espero que sea lo antes posible. Mendoza no tiene la situación de otras provincias y podría haber comenzado ya a entrenar. No tengo dudas que AFA no mira a las provincias.

Lleva tiempo recuperar el ritmo físico y futbolístico. Estimamos que un mes y medio es un tiempo prudencial para llegar en buena forma, aunque no sea en un 100 por ciento

-¿Cuál es la intención con el actual plantel?

-Tenemos una base que queremos que continúe. Ya nos hemos comunicado con esos jugadores para saber si vamos a poder contar con ellos. Ahora hay que esperar las charlas con la dirigencia para saber si será posible lo que tenemos pensado. Por ahora no tenemos nada concreto. Nosotros queremos que sigan determinados jugadores y la dirigencia lo sabe. También vamos a buscar opciones para poder incorporar, con la idea de ser competitivos.

-Teniendo en cuenta esa base de la que hablas, ya tendrás una idea de los puestos que deberán ser reforzados...

-Estamos en la búsqueda de jugadores que nos den variantes de mitad de cancha hacia arriba. Ojalá encontremos opciones para que compitan de igual a igual con los que estaban. Sabemos que podemos ser competitivos en unos posibles playoffs.

-¿Dejaron algunas recomendaciones a los jugadores a la hora de entrenar?

-No, cada uno entrena por su cuenta. A aquellos jugadores con quienes queremos contar ya la pedimos que sostengan ese compromiso, que no se dejen estar. Sabemos que es difícil sostener la voluntad cuando no hay competencia, pero es parte del profesionalismo.

-¿Tenés alguna certeza sobre cuándo podrían volver los entrenamientos?

-Especulaciones. Agosto, setiembre... No hay fecha. Por las dudas, tenemos un plan B.

Sánchez, Negri y Nasta, tres nombres para soñar

Aunque el mercado esté prácticamente paralizado y apenas se conozcan algunas transferencias en la Primera División, los nombres de posibles refuerzos no dejan de sonar en las categorías de ascenso. Y en Las Heras, aunque la falta de certezas puso todo en “stand by”, la dirigencia ya inició contactos informales con algunos de los nombres que interesan para sumar al plantel.

El propio Giardini confirmó que Luciano ‘Cheche’ Sánchez y Franco Negri son sus debilidades: “Vamos a esperar a ver que resuelven con Independiente Rivadavia. Luego, si es posible, les haremos un ofrecimiento hasta fin de año”.

Incluso el ‘Cheche’ confirmó que hace unas semanas, el propio Astudillo se comunicó con él para intentar convencerlo de desembarcar en Las Heras. “Soy jugador libre y estoy viendo que va a pasar. Haré lo que sea mejor para mí”, dijo el lateral hace unas horas en un contacto radial.

Negri, por su parte, a quien también se le venció el vínculo con la Lepra, espera ofertas para resolver su futuro. Su intención es dar el salto a Primera División.

El goleador Bruno Nasta, quien hace unas semanas finalizó su vínculo con el Deportivo Maipú, también confirmó que hubo un llamado para preguntar condiciones por su pase: “He tenido contactos con algunos dirigentes de Huracán, aunque también tengo otras ofertas. Por ahora solo fueron contactos informales”.

La intención del entrenador del Globo es incorporar jugadores que le otorguen variantes en la faz ofensiva.