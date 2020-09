Asprilla disparó contra Boca, por el caso de Villa: “El club le dio la espalda”

Faustino Asprilla arguentó en el programa de radio de Colombia, Blog Deportivo, en Blu Radio, las razones del por qué el jugador de Boca, Sebastián Villa está tan enojado con el club, en el marco del caso por abuso a su pareja Daniel Cortés.

“Un equipo que no lo apoyó en nada, es un jugador del club y el club lo debe apoyar. Lo único que uno pide cuando hay problemas es que el club le crea, que lo apoye. El club le dio la espalda y lo declaró culpable”, disparó Asprilla antte la sorpresa de sus compañeros.

Y continuó: “Por ahí me di cuenta porque hay alguien muy allegado a Villa que mantiene por ahí cerquita a mi casa y me contaron que a esa muchacha y al abogado le tenían que dar 500.000 dólares”.

Ante los dichos de Asprilla, sus compañeros le retrucaron con el testimonio del abogado Fernando Burlando, que días atrás había salido al aire hablando de este caso y negando el supuesto arreglo extra judicial.

Pese a esto, el Tino ratificó y dijo: “Lo que yo escuché por acá, una persona muy seria me contó hace días que le pidieron 500.000 dólares, tiene que entregarle a esa muchacha, Daniela es que se llama, y son 250.000 para ella y 250.000 para el abogado”.

Y amplió: “Villa pidió prestada esa plata al club, a Boca, y no se la quisieron prestar. Creo que también por ahí viene el enojo. Lo dejaron solo. Ni siquiera le prestaron la plata y están ahí presionando porque él tiene que entregar esa plata de ese problema. Eso me di cuenta. Pasa que como no soy chismoso no había querido contar...”.

Villa está imputado por lesiones leves y coacción agravada se encuentra en el último tramo de la etapa preliminar y luego de una última pericia a Cortés se espera que la fiscal Verónica Pérez, de la UFI 3 de Esteban Echeverría pida elevar a juicio oral al delantero xeneize. Luego se notificarrá a la defensa para que pueda oponerse y plantear el sobreseimiento. Y por último, será el juez Maffucci Moore quien decida efectivamente cómo sigue el futuro del jugador acusado.