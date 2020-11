“El más grande en la historia del rugby Internacional. Con Michael Cheika animando desde el palco del entrenador, Argentina hizo sonreír a todos los aficionados al rugby del mundo, bueno, tal vez no a los kiwis”, afirmaron los principales medios australianos que replicaron la victoria histórica de Los Pumas sobre los All Blacks. O mejor dicho, la derrota histórica del elenco neozelandés en sus 35 años, muy festejado por los Wallabies.

Medios australianos destacaron la victoria de Los Pumas sobre los All Blacks.

El Heraldsun de Melbourne, el The Daily Telegraph de Sidney y el The Courier-Mail de Brisbane publicaron el mismo titular que hizo referencia al referente de rugby australiano, exjugador y entrenador que acompaño al argentino Mario Ledesma en el proceso como entrenador para alcanzar esta hazaña.

Por su parte, el The Sudney Morning Herald publicó ‘Hemos pasado por un infierno’: el entrenador de Argentina elogia una impresionante victoria sobre los All Blacks" destacando a su vez la emoción del técnico argentino: "El entrenador de Pumas, lloroso, cree que alguien escribirá un libro sobre la histórica victoria 25-15″.

“Los All Blacks de Ian Foster fueron humillados de una manera rara vez vista, orquestada por viejos amigos Ledesma y Michael Cheika, quienes también trabajaron juntos en los Wallabies”, destacó el medio.

Finalmente, The Australian de Sidney reflejó: “Los Pumas logra una espectacular victoria sobre los All Blacks” y agrega en su bolanta, “Los Pumas de Argentina han surgido contra todo pronóstico para lograr su primera victoria contra los All Blacks en 35 años”.