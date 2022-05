Así será el fin de semana de los mendocinos en la Primera Nacional: días, hora, rivales y TV

Este fin de semana arranca la fecha 14 de la Primera Nacional y los representantes mendocinos buscarán sumar de a tres para encaminarse en la pelea por clasificar a instancias decisivas, en busca del ansiado ascenso a Primera división.

Si bien este viernes la fecha comienza con dos encuentros, San Telmo- Deportivo Madryn y Atlanta- Almagro, los equipos de nuestra provincia jugarán sus compromisos el domingo, en el caso de Independiente Rivadavia de visitante ante Brown de Puerto Madryn; y Gimnasia y Esgrima en el Legrotaglie frente a Deportivo Morón. El lunes, lo hará el Deportivo Maipú en su visita a Santamarina en Tandil.

Brown de Puerto Madryn- Independiente Rivadavia

Este partido será el domingo a las 15, en el estadio Raúl Conti, con el arbitraje de Carlos Córdoba. La Lepra se ubica en el puesto 25 con 15 unidades, a 16 del único líder que tiene el torneo, Belgrano que juega mañana a las 19.15 ante Almirante Brown (PM). Se transmitirá en vivo por TyC Sports Play. Brown por su parte, suma 18.

Gimnasia y Esgrima- Deportivo Morón

El Lobo será anfitrión en el estadio Víctor Legrotaglie frente a Deportivo Morón, este domingo desde las 16. Tendrá como árbitro a Adrián Franklin y será transmitido por TyC Sports Play. El Mensana se encuentra mejor ubicado que su vecino del Parque, dentro de la zona de los octavos de final del Reducido, con 19 unidades.

Santamarina- Deportivo Maipú

El Cruzado, que tiene 3 puntos menos tras el fallo del Consejo Federal tras los incidentes ocurridos en la fecha 7, buscará este lunes en Tandil achicar dicha deuda. Enfrente tiene al último de las posiciones, que desesperadamente intentará salir del fondo. Por lo que será un partido difícil de sortear. Arrancará a las 20.30, con el arbitraje de Diego Ceballos y la transmisión estará a cargo de TyC Sports Play.

Posiciones de la Primera Nacional

Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra y Gimnasia de Mendoza 19; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes, Nueva Chicago y Alvarado 16; Deportivo Morón, Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Atlético Rafaela 14; San Telmo 12; Mitre (SdE), Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.