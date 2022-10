Así quedaron los cruces del Reducido de la Primera Nacional: cuándo juegan el Lobo y la Lepra, día, hora y TV

Con la victoria de Ferro sobre Almagro 2 a 0 en Caballito, concluyó el fixture de 37 fechas de la Primera Nacional. Campeón y ascendo directo para Belgrano de Córdoba. En la parte baja de la tabla de posiciones los dos equipos que descendieron fueron Santamarina de Tandil, penúltimo con 29 puntos, y Sacachispas, colista con 27. El certamen no finaliza, a partir del próximo fin de semana comenzará a disputarse el Reducido que pondrá en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Instituto de Córdoba, aguardará rival en semifinales mientras que el tercero, San Martín de Tucumán, lo hará en cuartos. El resto arrancará su camino en octavos: Gimnasia y Esgrima; All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón. Los equipos se irán eliminado en cruces y el ganador de la final subirá de categoría. Se jugará un sólo partido con ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones.

Así quedaron los cruces de Octavos de Final del reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional... pic.twitter.com/XJ1cKBHKyx — Mariano Nicolás Tello (@MarianoNTello91) October 12, 2022

Los cruces de Octavos de final del Reducido de la Primera Nacional

Estudiantes de Buenos Aires vs. Chaco For Ever (sábado 15 de octubre a las 18.10).

All Boys vs. Defensores de Belgrano (sábado 15 de octubre a las 20.10).

Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Morón (domingo 16 de octubre a las 13.10). Televisa: TyC Sports.

Almagro vs. Independiente Rivadavia (domingo 16 de octubre a las 18.05). Telvisa: Directv Sports.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Riestra (domingo 16 de octubre a las 18:10

Clasificado a Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional

San Martín de Tucumán

Clasificado a Semifinales del Reducido de la Primera Nacional