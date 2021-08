Así formaría River ante el Mineiro en otro mano a mano de Copa Libertadores: hora, TV y más

River Plate deberá recomponerse de una racha de actuaciones irregulares cuando reciba el miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires a un Atlético Mineiro que llega en gran forma al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores-2021.

El duelo aparece como el cruce estelar de unos cuartos de final con fuerte presencia brasileña. Y ante esto, el equipo de ‘Muñeco’ Gallardo -que desde hace siete año, encara la búsqueda de su quinta corona continental, llega a esta cita en un momento de altibajos en el torneo local, viniendo de perder (2-1) contra el Tomba, empatar antes con Huracán por la mínima previamente a la victoria contra Unión, con aquella goleada por 4-0. A esto, se le agrega la derrota por penales en el superclásico, por Copa Argentina, durante los octavos de final.

Frente a este panorama y fuerte rival, River saldrá con el mejor equipo posible, aunque siguen las dudas sobre la presencia del delantero Matías Suárez, baja sensible en ataque por su lesión en el aductor derecho, a tal punto que desde que está ausente, el ‘Millonario’ no pudo ganar. De no poder jugar, su lugar lo ocupará Julián Álvarez, quien tuvo un destacado rendimiento frente a Godoy Cruz, con gol incluido. Y si Suárez entra, entonces la Araña jugará en lugar de Jorge Carrascal, ya sea como volante ofensivo o tercer delantero.

Además, resonó la posible salida de Montiel al Sevilla, que podría darse de un día a otro. Pero al margen de esto, una lesión grado 1 en el isquiotibial derecho lo deja marginado. Su lugar sería ocupado por Alex Vigo, pero el ex Colón aún no puede aprovechar las oportunidades.

Y otra variante es la de Milton Casco, en el lateral derecho.

Por su parte, en el Mineiro se sumarían los posibles regresos del volante argentino Matías Zaracho, recuperado de una lesión, de Guilherme Arana, campeón olímpico en Tokio, y del delantero chileno Eduardo Vargas.

El encuentro se jugará desde las 21.30, con arbitraje a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el VAR será conducido por el colombiano Jhon Ospina.

La revancha se disputará el miércoles 18 de agosto en Belo Horizonte y el ganador de esta serie se enfrentará en las semifinales con el vencedor del duelo entre Sao Paulo y Palmeiras.

Estas son las posibles alineaciones

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Nicolás de la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez o Jorge Carrascal. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Éverson; Guga o Mariano, Nathan, Alonso y Arana; Tché Eché, Allan, Matías Zaracho e Ignacio Fernández; Hulk y Jefferson Savarino o Eduardo Vargas. DT: Cuca.