Así era el Morro García: hace dos años, el ídolo del Tomba tuvo su encuentro con Líbero y habló de su depresión

La noticia del suicidio del Morro García sacudió el mundo del fútbol nacional e internacional. El delantero del Tomba no estaba bien de ánimo y su entorno más íntimo estaba muy preocupado. Sin embargo, hace dos años, en una nota que que le hizo el programa de TV Líbero de TyC Sports, el delantero nacido en la cantera de Nacional, reconoció que pasó un momento muy complicado después de que le detectaran un doping positivo en Uruguay: “Hubo un momento que pensé en dejar de jugar al fútbol, a tal punto que mi hermano abrió la puerta y vio la manera en la que estaba viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido y no quería jugar más al fútbol”, indicó por aquel entonces.

Más allá de la palabra depresión, el Morro, durante 15 minutos habló de todo con la gente de Líbero: su debut en Nacional, cuando fue apretado por la barra del Bolso, cuando estuvo preso, reconoció que manipuló un arma de fuego, cocaína, etc. Fiel a su estilo, el Morro no se calló nada.