Aseguran que es “nulo” el riesgo de contraer Covid-19 en piletas: consejos y claves a la hora de nadar

La reapertura de algunos natatorios en Mendoza generó dudas sobre si el coronavirus se transmite a través de agua o no.

Para aclarar ese punto, Sergio Saracco (director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la UNCUYO) aseguró que el riesgo de contagio está en la sociabilización y no en la pileta propiamente dicha.

“Si bien el coronavirus se transmite por las secreciones que emite una persona, la cantidad de cloro que tienen las piletas elimina el virus. Según evidencias de Europa y Estados Unidos la mayor cantidad de contagios se dieron en el antes y el después de nadar, por la sociabilización”, aseguró Saracco.

También apuntó que si una persona mantiene el distanciamiento social y usa correctamente el tapabocas, no hay riesgo de contagios: “El gran problema es la sociabilización. Si una persona llega al club, hace su rutina de natación, se mete a la ducha y se retira cumpliendo los protocolos de distanciamiento social (1,5 a 2 metros) no hay problema, pero cuando hay interacción entre las personas y hay un barbijo mal puesto o no hay, ahí es donde se aumenta el riesgo de contagio”.

También aclaró que si las piletas tienen la medida de cloro indicada, no hay riesgo de transmisión del Covid-19: “Este virus es muy débil ante el hipoclorito de sodio (cloro o lavandina), por eso es importante que las piletas tengan las proporciones que corresponden para darle seguridad a los usuarios”.

Otra de las cosas que tiene a favor el regreso de los natatorios es que son tocados: “Que las piletas sean techadas también ayuda a que la cloración del agua dure más tiempo”, cerró.

Lo importante es que los usuarios tengan claro que el coronavirus no se propaga en el agua, pero el riesgo está en la sociabilización pre y post ejercicio.