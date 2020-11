Racing no da pie con bola. Los tres cambios que metió Beccacece para el arranque del segundo tiempo explican un poco la actualidad de la Academia: un equipo que carece de gol, al que le convierten con facilidad y, obviamente, acumula derrotas. Esta vez, fue 0-2 de local ante Arsenal. Está último en la zona de la Copa Liga Profesional.

La cuenta la abrió Lucas Albertengo a los cuatro minutos: jugada preparada del conjunto visitante y perfecto el 9, ex Independiente, para adelantar a su conjunto. Y si bien Racing esbozó alguna respuesta, careció nuevamente de efectividad a la hora de concretar (Fértoli contó con un par), algo que sí tuvo Arsenal. Buena presión ante la salida local y vivo Candia para poner el 2-0 a mediados del primer tiempo.

Beccacece metió mano para el segundo tiempo, disconforme con el funcionamiento de su once inicial, pero la ecuación no cambió demasiado. Ordenadito, el elenco del Viaducto aguantó los embates de Racing -más por inercia que por convicción futbolística- y, salvo una de Licha López tapada por Gagliardo y otra que dio en el travesaño, los de Rondina no sufrieron en demasía. Para colmo, el capitán de Racing terminó expulsado en el final del partido por doble amarilla. Para el olvido.

Suma así cuatro puntos Arsenal en el grupo que lidera A. Tucumán con puntaje perfecto. En la próxima jugará de local con Unión. Racing, sin unidades, visitará al Decano. Y luego se le vendrá Flamengo por la Libertadores. Deberá mejorar a la brevedad para que el futuro no se le llene aún más de nubarrones.