Arrestaron a un jugador del ascenso por error, lo maltrataron y llegó tarde al partido

En el ascenso argentino hay historias de todo tipo, donde se entremezclan hechos insólitos con grandes injusticias tanto económicas como humanas. Tal es el estado actual de las categorías más bajas que un hecho insólito sacudió el mundo del fútbol argentino.

Se trata de un suceso que se produjo en la categoría de la Primera C metropolitana, en la previa del duelo entre Midland y Argentino de Merlo, donde Jonathan Irala, el jugador de los locales, esperaba para ir a la instalaciones del club y la policía lo detuvo por error tras confundirlo con otra persona.

Jonathan Irala fue detenido por error

“Estaba esperando a mi compañero en la Plaza Alsina de Avellaneda como siempre lo hago antes de ir para el club. En ese momento se me acercó un patrullero y me dice: ‘Vos estabas haciendo de trapito’. Lo cual me sorprendió y le respondo que ‘Yo no estaba haciendo nada, sólo espero un compañero para ir a jugar, mire como estoy vestido del club’. A lo que el oficial me replica: ‘Vos estabas haciendo de trapito, te vimos para las cámaras’”, contó preocupado el defensor de 22 años al Diario Olé.

Luego prosiguió el relato, que a medida que continuaba se volvía cada vez más oscuro: “Me empiezan a revisar las cosas, que claramente es la indumentaria y las cosas que uso para jugar. Me tiraron todo arriba del auto y me preguntaron: ‘¿Qué tenés ahí? ¿Esto es qué es?’. Yo les intentaba explicar que era lo que uso en cada partido”.

“Me trataron de mentiroso y ahí me dijeron que los acompañe. No entendía el por qué, quise llamar a un compañero. Me restringieron el celular y no me permitieron llamar a nadie. Pensaban que los podía llegar a grabar y me pegaron para meterme en el patrullero”, expresó Irala.

Jonathan Irala fue detenido por error

Lo cierto es que el futbolista estuvo más de 3 horas esperando para ser liberado, donde le restringieron el derecho a una llamada hasta que finalmente decidieron dejarlo salir, sin explicación mediante: “Me llaman por mi apellido a una cabina ahí me dicen: ‘Firma todo esto y te podes ir’. Quería saber que firmaba, lo cual pregunté si podía leer. No me lo permitieron. “Vos firmá y andate”, fue lo único que recibí”.

“Jamás me pidieron disculpas, solamente me acusaban de trapito. Intentaba explicarles que yo soy jugador. Me estaba yendo a jugar, nada más. Pero no me pidieron perdón, nada”, cerró Irala.