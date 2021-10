Comienza la novena fecha del fútbol femenino con el clásico Godoy Cruz-Talleres

Este viernes arranca la novena fecha del torneo de fútbol femenino Silvana Villalobos y la fecha 3 del torneo de infantiles. En la categoría mayor, zona B, se destaca el choque entre Andes Talleres y Godoy Cruz A, el cual se disputará desde las 17, en el Predio de Coquimbito.

El Tomba, que marcha como líder invicto de la zona B con 24 unidades, intentará mantener su racha en busca de su cuarto título. Mientras que las Azulgrana acumulan 7 y en este duelo quieren dar el gran golpe.

Este viernes también, Amuf (15) recibirá a Independiente B (11), desde las 22. La Asociación Mutual viene paso por paso avanzando en las posiciones. Suma 15, y se ubica tercero.

Segundo están Las Pumas, que tienen 18 puntos y harán de locales en cancha de Guaymallén frente a Banfield (6). Este encuentro se jugará el domingo a las 11.

Y, a la misma hora pero del sábado, Fundación (6) recibirá a Atlético Argentino (4).

En la zona A, tres partidos se disputarán este sábado: a las 16.30, Maipú (8) vs Universitario (10) en cancha cruzada; a las 17, Gimnasia (13) vs Godoy Cruz B (9), en el predio del Aeropuerto; y Estudiantes (7) vs Independiente A (24), a las 22, en cancha de Amuf.

Completan el lunes, a partir de las 17, el escolta Palmira (17) frene a Luján (3), en cancha jarillera.

Así jugarán las inferiores

Fútbol femenino, infantiles. El domingo se juega la tercera fecha de la Liga Mendocina. /Gentileza Prensa Las Pumas

Las categorías sub 12, 15 y 17 disputarán la tercera fecha del campeonato, en el predio de Coquimbito. Habrán tres partidos por categorías y todos irán el domingo.

Sub 12

Huracán LH vs Godoy Cruz a las 12.

Las Pumas vs Gutiérrez, a las 13.30.

Independiente vs Maipú, a las 15.

Libre: Gimnasia

Sub 15

Independiente vs Gimnasia, a las 12.

Amuf vs Estudiantes, a las 13.30.

Las Pumas vs Godoy Cruz, a las 15.

Libre: Maipú

Sub 17

Las Pumas vs Godoy Cruz a las 12.30.

Estudiantes vs Gimnasia a las 13.30.

Independiente vs Maipú a las 14.30.