Arrancá la décima fecha del fútbol femenino: hora y canchas de los partidos

Este fin de semana comienza la décima fecha del torneo de fútbol femenino Silvana Villalobos, que organiza la Liga Mendocina. Y este sábado habrán cuatro encuentros imperdibles: por la zona A, Luján vs. Maipú en el Bajo, a partir de las 17.30 y Universitario vs. Gimnasia en Amuf, a las 21. Y por la zona B, Independiente B vs. Las Pumas en Ciudad Deportiva, desde las 16.30, y Atlético Argentino vs. AMUF, en cancha de San José, a las 17.

El resto juega mañana:

Zona A:

Independiente A vs Palmira en Ciudad Deportiva, a las 10.

Godoy Cruz B vs Estudiantes en el Feliciano Gambarte, a las 15.

Zona B:

Andes Talleres vs Fundación Amigos en cancha azulgrana, a las 21.30.

Banfield vs Godoy Cruz A en escenario de Pink, a las 17.

Posiciones

Zona A

Independiente A 30 10 10 0 0 43 3

Palmira 19 10 5 4 1 16 12

Gimnasia 19 10 6 1 3 22 16

Universitario 12 10 2 6 2 15 13

Maipú 10 10 2 4 4 15 22

Godoy Cruz B 9 10 3 0 7 14 27

Estudiantes 7 10 2 1 7 11 25

Luján 5 10 1 3 7 8 26

Zona B

Godoy Cruz A 25 9 8 1 0 33 2

Las Pumas 22 9 7 1 1 21 5

Amuf 19 6 6 1 2 18 12

Talleres 8 9 2 2 5 7 16

Fadep 9 9 3 0 6 10 22

Banfield 6 9 2 0 7 7 28

Argentino 4 9 1 1 7 5 17