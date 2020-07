Ariel Holan, ex DT del Rojo: “Mauricio Macri quiso meter preso a Hugo Moyano a través de Independiente”

Ariel Holan, ex director técnico de Inependiente, contó algunas cuestiones políticas que influyeron durante su estadía en el Rojo de Avellaneda y que tuvieron como protagonistas al presidente de su club, Hugo Moyano, y a Mauricio Macri.

En una charla vía zoom con el club de hockey Sagab, el actual entrenador de la Universidad Católica de Chile relató lo vivido en su paso por Independiente, club al que definió como “su vida”.

“Algo que le di muchas vueltas para no salir de quicio fue cuando pusieron en duda mi honestidad en relación a Independiente, que es mi vida. El primer año (2017) trabajé prácticamente gratis para lo que es un sueldo de entrenador de Primera División. Ganaba lo mismo que en Defensa y Justicia. Era ganar-ganar. Me pagaban dos mangos con cincuenta pero me daban la oportunidad, no te podés reprochar lo bajo del sueldo porque yo jugaba al hockey. Mutis por el foro...”, arrancó Holan.

El DT continuó: “En 2018 y 2019 tuve una muy buena remuneración en el club y después hubo toda una serie e cuestiones que involucraron a la política argentina y yo estuve en una situación muy incómoda. Macri lo quería meter preso a Moyano y lo hacía a través de Independiente. Por eso tuve las cinco apretadas de la barra brava y por eso pasó todo lo que pasó... ahí se desvirtuó todo y repercutió con los arbitrajes”.

En cuanto a su llegada al fútbol desde el hockey, Holan describió: “¿Sabes todos los que escuché que me decían que no iba a poder dirigir en el fútbol? Y no es que lo hago porque soy un talentoso, lo hago porque me lo propuse y le metí con todo”.

Holan terminó siendo despedido de Independiente por Moyano pese a tener contrato hasta 2021 haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana en el Maracaná. Su mala relación con algunos jugadores fue el detonante de su salida. Sebastián Beccacece fue su sucesor,