Argentinos vuelve a la Libertadores: a qué hora juega contra Nacional de Montevideo y qué señal transmitirá el partido

Argentinos Juniors concretará hoy su retorno a la Copa Libertadores , tras una década de ausencia, cuando reciba a Nacional de Montevideo en un cruce de campeones de América que se disputará en el estadio Diego Armando Maradona , en el barrio de La Paternal.

El “Bicho”, consagrado en 1985, y el “Bolso”, ganador en 1971, 1980 y 1988, se enfrentará desde las 19:15 con arbitraje del peruano Víctor Carrillo y televisación de ESPN por la primera fecha del Grupo F que completan Universidad Católica de Chile y Atlético Nacional de Medellín.

Argentinos asumirá la cuarta participación en el torneo de clubes más prestigioso de Sudamérica, a una década de su última presencia.

Nacional es el club de mayor presencia histórica en la Libertadores: iniciará su 48va. participación (una más que su clásico rival Peñarol) con las que se mantiene lejos de los dos gigantes argentinos, River (37) y Boca (30).

Hoy también juega Vélez, en el Fortín, frente a Flamengo, a las 21.30.

Mañana continúa la agenda de los argentinos con: a las 19, The Strongest vs Boca Juniors; 21, Ind. del Valle vs. Def y Justicia; Rentistas vs. Racing Club. El jueves, a las 19, Fluminense vs River Plate.

SeccionCopa Libertadores

Probables Formaciones

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Carlos Quintana; Matías Romero, Franco Moyano, Fausto Vera o Jonathan Gómez y Elías Gómez; Emanuel Herrera, Gabriel Ávalos y Gabriel Carabajal o Gabriel Hauche. DT: Gabriel Milito.

Nacional (Uruguay): Guillermo Centurión; Ángelo Gabrielli, Guzmán Corujo, Renzo Orihuela y Camilo Cándido; Joaquín Trasante y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Andrés D’Alessandro y Leandro Fernández; Gonzalo Bergessio. DT: Alejandro Cappuccio.

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú).

Cancha: Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors.

Hora de inicio: 19:15.

TV: ESPN.