Ardusso: “Quería tener la oportunidad de ser piloto número 1″

Facundo Ardusso cortó la mala racha de Honda en el Súper TC2000, ya que hacía nueve años que no lograba la victoria. El santafesino fue el primer invitado del ciclo Agenda Carburando y allí habló de todos los tema, entre los que se destacaron los motivos que lo llevaron a cambiar de equipo y su necesidad de ser el piloto insignia de una marca.

“Es una victoria de las más especiales para mí, por la apuesta que hice junto con el apoyo de mi familia y de amigos. Tomé una decisión difícil en febrero, en busca de nuevos desafíos. Y antes de lo planificado, en la cuarta fecha, llegó el triunfo de la mano del equipo Puma Energy Honda Racing. Uno busca ser protagonista, que el período de adaptación sea reducido, pero llegó antes de lo esperado”, manifestó Ardusso en primera instancia.

Además, el de Las Parejas habló de su intención de convertirse en la referencia de un equipo. “Como deportista quería tener la oportunidad de ser piloto N° 1 en mi vida. Hasta acá no lo había logrado. De hecho cuando se me presenta la posibilidad de venir al equipo Honda, ya sea de Víctor Rosso, Gabriela Colussi, Juan Manuel Silva, Fabián Yannantuoni, todos me decían lo mismo. Y eso tenía más valor que cualquier cuestión económica. Tomé la decisión de cambiar porque todos me apoyaron en esta decisión”, aseguró.

Y agregó: “Siempre que uno hace un gran cambio, hay que mantener con resultados esa medida. Para que se agrande la confianza en todo el conjunto y saber que se conformó un lindo grupo de trabajo. Hubo mucha buena onda para que esto sea posible. Lo valoro muchísimo. Esperemos seguir por esa vía”.

Por otro lado, el “Flaco” remarcó que tomar la decisión de tomar de una escudería a la otra no fue fácil. “Costó mucho la decisión. Logramos muchas cosas junto con Renault, además del bicampeonato en el Súper TC2000, la llegada al Dakar. Estaba en una zona de confort y llegué a una marca que hacía 12 años que no ganaba. Pero siempre pensando en lo que quería para mí. Seguir con la confianza elevada. Sé lo que puedo dar arriba de un auto de carrera siempre y cuando estén los planetas alineados”, indicó.

En el final, Ardusso valoró el gesto que tuvo Juan Manuel Silva de cara su llegada a Honda. “El Pato me cedió su auto. Hablé con él. Lo escuché y me dijo que estaba contento de darme el auto. Y también escuché a mi familia, mis viejos, mi novia. Bueno, ahora confirmé que tenemos un gran grupo de trabajo. Ahora que ya cumplimos estos objetivos menores, como los triunfos y la clasificación, ahora pensamos en el campeonato”, concluyó.