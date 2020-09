Ardusso: “Quedé contentó por cómo interpreté la carrera, más allá del triunfo”

Facundo Ardusso participó de Carburando en Casa y analizó lo que fue su triunfo en la segunda fecha de la temporada 2020 del Súper TC2000. El santafesino habló de las maniobras que ejecutó para subir a lo más alto del podio y también se refirió a la recuperación que tuvo el equipo Renault.

“Salió una carrera hermosa. De las mejores que me tocó ganar. Largué en el puesto 8 y gané en Buenos Aires, superando a 4 campeones, como el Pato (Silva), Agustín (Canapino), Matías (Rossi) y Leonel (Pernía). Aproveché el quedo del Colo Rosso y Matías Milla me cedió el lugar”, manifestó Ardusso en primera instancia.

Agregó: “Traté de ser agresivo, el auto me lo permitió. En el sprint un problema en el sensor de caja no me lo permitió demostrar. Quedé amargado porque veía que tenía la oportunidad de ganar y se me esfumó. Y me complicaba para el domingo. Pero por suerte salió una carrera brillante. El equipo fue fabuloso, con Marcelo Ambrogio a la cabeza”.

Por último, el de Las Parejas comentó pormenores de los sobrepasos que logró para saltar a la punta. “La verdad no tenía pensado cómo encarar la maniobra en Ascari. Quedé contentó por cómo interpreté la carrera, más allá del triunfo. Leí muy bien la carrera, cuándo atacar, cuando ser calmo, cuando mantenerme y cuándo aprovechar la oportunidad. Sabía que junto con Rossi éramos los más rápidos del pelotón y tenía que superarlo. Aproveché cuando se pelea con Pernía y una vez que lo dejé atrás recién ahí pensé que la carrera podía ser mía”, culminó.