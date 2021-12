Ardusso: “Estoy feliz de seguir con Honda en el Súper TC2000″

Facundo Ardusso completó su primer año con el equipo Puma Energy Honda Racing del Súpuer TC2000. El santafesino será la punta de lanza de la formación que para el año que vine tendrá tres autos en pista.

“Es súper importante tener continuidad dentro del proyecto. Es lo que quería y lo pudimos lograr, así que estoy muy feliz de seguir integrando el grupo de trabajo junto a todo el equipo que se armó para 2021. Es muy importante, los proyectos a largo plazo siempre traen resultados y eso está buenísimo. Estoy muy contento de formar parte del Puma Energy Honda Racing”, dijo Ardusso a Carburando en primera instancia.

El representante de Las Parejas logró tres triunfos, nueve podios, una pole position y culminó cuarto en el torneo en este año inaugural con la marca japonesa. “El balance es muy positivo y creo que superamos nuestras expectativas. Nuestras seis primeras fechas fueron espectaculares, aunque me hubiera gustado que eso se diera en la segunda parte del certamen. Así y todo fue un año muy bueno, donde en algún momento fuimos la referencia de la categoría y dejamos la vara alta para 2022. Nuestro objetivo es superar lo hecho esta temporada y en eso nos enfocaremos”, aseguró.

Facundo Ardusso

“El punto más alto que tenemos es el grupo de trabajo que armamos. Es espectacular, nos adaptamos rápidamente y eso es muy importante. Hay mucha unión con cada uno de los integrantes y lo mismo sucede con mis compañeros. Le doy mucho valor a eso y lo disfruto. Estoy muy cómodo dentro del equipo”, agregó Ardusso.

Por otro lado, el bicampeón del Súper TC2000 detalló los puntos que deben fortalecer para el 2022. “Tenemos que mejorar nuestra constancia en el nivel mostrado y mantenerlo. Pero es lógico que ocurran esas irregularidades en el funcionamiento porque fue el primer año de trabajo juntos y la primera visita a los distintos autódromos. En 2022, con una base y los datos obtenidos, vamos a poder procesarlos y resolverlos mejor durante el próximo campeonato. Esperemos estar a la altura de las circunstancias porque la vara quedó alta en 2021 y tenemos que mejorarlo”, comentó.

Para cerrar, Ardusso analizó el presente de la categoría. “El nivel de los conjuntos es muy alto y el espectáculo me parece que fue muy bueno. A mí me gusta lo tradicional en cuanto a reglamentos deportivos, pero el Súper TC2000 encontró una herramienta clave con el sistema de penalizaciones para el desarrollo de mejores carreras y me parece que se consiguió en la mayoría de las competencias. Y con el agregado del Push to Pass, que permite ver cambios posicionales constantemente”, expresó.

“Obviamente que hay puntos por mejorar. Las terminales, los equipos y pilotos tenemos que estar unidos y tirar todos para el mismo lado, en pos de una categoría cada vez mejor. Cada cual tiene que hacer un análisis y, desde ese lugar, construir juntos”.